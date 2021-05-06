Hıdrellez kutlamak caiz midir? Hıdrellezin dinimizdeki yeri

Baharın gelişini müjdeleyen Hıdrellez kutlamalarının İslam'daki yeri merak ediliyor. Bu kutlamalarda ateşşer yakılıp, dilekler dileniyor. Peki Hıdrellez kutlamak caiz midir? İşte yanıtı..

Her sene, bahar mevsiminde yeşilliklerin canlandığı Mayıs ayı başında Hıdırellez bayramı kutlanır.

Bu bayramda ahali ateş yakarak ve üstünden atlayarak bir mal varlığı bulacaklarını düşünür, girecekleri bir eve sahip olmayı umarlar ve bu bayramda bazı adetler ile daha birçok niyetin gerçekleşmesini beklemektedirler.

Vatandaşlar ise bu yıl Ramazan ayına denk gelen Hıdrelleze dair merak edilenleri araştırıyor. Hıdrellez kutlamak günah mı sorusu ise, en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

Peki Hıdrellez kutlamak caiz midir? Hıdrellezin islamdaki yeri nedir?

HIDRELLEZ KUTLAMAK CAİZ MİDİR?

Öncelikle dinimiz hiçbir yanlış uygulamayı kabul etmez. Hıdırellez kutlamalarını hurafeler ve hurafelerle doldurmak doğru değildir. Bahsettiğiniz batıl inançları görmezden gelmek ve bu tür batıl inançlardan kaçınmak gerekir.

Hızır ve İlyâs isimlerinin halk ağzında aldığı şekilden ibaret olan hıdrellez, kökü İslâm öncesi eski Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu yaz bayramlarına dayanan, Hızır yahut Hızır ve İlyâs kavramları etrafında dinî bir muhtevaya bürünmüş halk bayramının adıdır.

Bu bayram, merkezini özellikle Anadolu ve Balkanlar’ın, Kırım, Irak ve Suriye’nin teşkil ettiği Batı Türkleri arasında, bugün kullanılmakta olan Gregoryen takvimine göre 6 Mayıs günü kutlanmaktadır.

Bugüne ait ateş yakılıp üzerinden atlanılması, oyuncak evler yapıp gerçeğine kavuşulacağının düşünülmesi.. gibi âdetler halkın iyilik temennilerinden ibaret arzulardan sayılırlar. Kesinlik arz eden gerçekler olarak kabul edilmezler ve bu tarz uygulamalar İslami değildir.

İSLAMDA HIZIR VE İLYAS

Hızır (a.s) Kur'ân-ı Kerîm'in Kehf suresinde "Kullarımdan birisi..." şeklinde sabit olmuştur. Veli olduğunu dahi kabul etsek, "İkinci Tabaka-i Hayatta bulunmaktadır. Bu mertebede aynı anda çok yerde bulunmak mümkündür."



İlyas (a.s) İsrailoğulları Peygamberlerinden olup Kur'ân-ı Kerîm'de ismi geçen ve Tevrat'ta "Elia" diye zikrolunan Peygamberdir. M.Ö. IX. asırda yaşadığı ve daha sonra zamanın hükümdarları ile çok mücadele ettiği, çoğu zaman mağaralarda yaşadığı kaydedilmektedir.



Hz. İlyas (a.s) yada "İlyasîn" şeklinde ismi zikredilen (es-Sâffât, 37/130). Peygamberliği bildirilen "Hiç Şüphe yok ki İlyas gönderilen Peygamberlerdendir" (es-Sâffât, 37/123), şeklinde hitab edilen İlyas (a.s.) İsrailoğullarına Allah'ın elçisi olarak gittiğinde onlar "Ba'l" adında dört cepheli put'a tapıyorlardı. Hz. İlyas'ın bütün gayretlerine rağmen İsrailoğulları bu puta tapınmaktan vazgeçmemiş Hz. İlyas'ın Peygamberliğini yalanlayarak (es-Saffât, 37/ 124). Onu ülkeleri olan Ba'lbak'ten çıkarmışlardı. Fakat Allah'ın gazabı bunların üzerine geldiğinde pişman olmuşlar ve İlyas (a.s)'ı geri çağırmışlardı. Ancak tekrar nankörlük etmişler, bunun üzerine İlyas (a.s) oradan uzaklaşmıştır.



İlyas (a.s)'ın İsrailoğullarından ayrılması Hızır (a.s) ile buluşması gerçekleşti. Bu buluşma "Hızır İlyas" iken sonradan Hıdrellez şeklinde değiştirilmiştir.