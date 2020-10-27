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Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Tiyatro ve sinema oyuncusu 73 yaşındaki Hikmet Karagöz hayatını kaybetti.
- DHA
- 27.10.2020 - 10:42
- Güncelleme : 27.10.2020 - 11:11
Hikmet Karagöz'ün ölüm haberini kızı Zeynep Karagöz, sosyal medya hesabından verdi.
"HATRINA ŞEREFE..."
Zeynep Karagöz, "Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe..." notuyla duyurdu.
Hikmet Karagöz Bizimkiler dizisinde Abbas karakteriyle tanınıyordu