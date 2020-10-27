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    Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

    Tiyatro ve sinema oyuncusu 73 yaşındaki Hikmet Karagöz hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 27.10.2020 - 10:42
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 11:11
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    Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

    Hikmet Karagöz'ün ölüm haberini kızı Zeynep Karagöz, sosyal medya hesabından verdi.

    "HATRINA ŞEREFE..."

    Zeynep Karagöz, "Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe..." notuyla duyurdu.

    Hikmet Karagöz Bizimkiler dizisinde Abbas karakteriyle tanınıyordu

    Hikmet Karagöz hayatını kaybetti #1

    Hikmet Karagöz hayatını kaybetti #2

    Hikmet Karagöz kimdir?

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