Tiyatro ve sinema oyuncusu 73 yaşındaki Hikmet Karagöz hayatını kaybetti.

Hikmet Karagöz'ün ölüm haberini kızı Zeynep Karagöz, sosyal medya hesabından verdi.

"HATRINA ŞEREFE..."

Zeynep Karagöz, "Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe..." notuyla duyurdu.

Hikmet Karagöz Bizimkiler dizisinde Abbas karakteriyle tanınıyordu