Hilkat garibesi ne demek? TDK hilkat garibesi kelimesinin anlamı

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Farklı yazılı eserlerde karşılaşılan hilkat garibesi, anlamı tam olarak bilinmeyen kelime grupları arasında yer alıyor.

Günlük hayatta sıkça duyulmayan hilkat garibesi kelimesinin anlamı nedir? İşte TDK'ya göre hilkat garibesi anlamı..

HİLKAT GARİBESİ NE DEMEK?

Hilkat garibesi, iki değişik anlam üzerinden ele alınıp kullanılmaktadır. Özellikle ikinci anlamı, birçok farklı insan ya da hayvan ile değişik varlıklar konusunda benzetme olarak kullanılmaktadır.

Gündelik hayatta sevilmeyen, uzak durulması gereken bir durum olduğunda cümle içerisinde kullanılmaktadır.

- Bedeninde doğuştan gelen ve normal olmayan gariplikler bulunan kişi

- Acayip, garip ve tuhaf şey





TDK HİLKAT GARİBESİ KELİME ANLAMI

Hilkat garibesi TDK'ya göre, bir kişinin bedeninde doğuştan gelen, normal olmayan garip durumlar olarak bilinir. Aynı zamanda herhangi bir durumun garip, tuhaf ve acayip olduğunu anlatan bir kelime grubu olarak öne çıkar.