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Hilmi Babacan'ın cenaze töreninde siyasiler Ali Babacan'ı yalnız bırakmadı

Hilmi Babacan'ın cenaze töreninde siyasiler Ali Babacan'ı yalnız bırakmadı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan için düzenlenen cenaze törenine Kemal Kılıçdaroğlu ve Abdullah Gül de katıldı. Kılıçdaroğlu, kaybettiği kurultay seçiminden sonra ilk kez görüntü vermiş oldu.