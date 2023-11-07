DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, baba acısıyla sarsıldı.
Bir süredir Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Hilmi Babacan, 85 yaşında vefat etti.
DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli babası Hilmi Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Ankara'da cenaze töreni düzenlendi
Baba Babacan için bugün Ankara Hacı Bayram Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene çok sayıda partili ve vatandaş katılırken siyasi parti liderleri ve siyasiler de hazır bulundu.
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay sonrası ilk görüntü
2 gün önce kurultayda kaybeden ve CHP'deki genel başkanlık dönemi sona eren Kemal Kılıçdaroğlu da cenazeye katıldı.
Kılıçdaroğlu; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile saf tuttu.
Hilmi Babacan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
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