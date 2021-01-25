İki hindiyi ayırmaya çalışırken başarısız olan ve arada kalan kuzunun o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir bahçe içerisindeki kafeste bulunan iki hindinin kavga görüntüleri, izleyenleri gülümsetti.

Hindiler gagaları ile birbirine sataşırken, aynı kafeste bulunan bir kuzu ise duruma müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı.

HİNDİLER PES ETMEDİ

Hindiler araya giren kuzuya rağmen kavga etmeye devam etti. Kuzu ise bir süre sonra daha sert bir müdahalede bulunarak hindilere kafa atmaya başladı.

Kuzunun tüm çabaları yetersiz kalırken, o anlar da bölgede bulunan bir kişi tarafından görüntülendi.

Hindilerin kavgasını ayırmaya çalışan kuzu