Hindistan'da Dokumacı kuşların yuva sanatı

Hindistan’ın Rajasthan eyaletinde muson sezonu devam ederken Ajmer köyündeki dokumacı kuşların yuva yapma sanatı güzel görüntüler oluşturdu.

Bilimsel adı Ploceidae olan ve Afrika, Hindistan ve Avustralya yakınlarındaki adalarda yaşayan dokumacı kuşlar, kendilerine özgü yuvaları ile dikkati çekiyor.

Muson yağmurlarının devam ettiği Hindistan'da yuva telaşına giren Dokumacı kuşlar, yerden koparttıkları taze yeşil otları ağaç dallarına dokuyarak yuvalarını inşa ediyor.

Dokuma işini erkek bireyin yaptığı bu türün dişileri ise yuvaların içini astarlıyor.

KUŞLAR ALEMİNİN MİMARLARI

Kuşlar, yeterli su ve yeşil alan bulmak için yuvalarını insanların yaşam alanlarına yakın bölgelere yapmayı tercih ediyor.

Çevreden topladıkları taze yeşil otları ağaçların en sağlam dallarına taşıyan kuşlar, önce yuvanın girişini ardından da etrafını büyük bir titizlikle örüyor.

Ağaç dalına asılmış bir lambayı andıran yuvalar, tabandan yukarı doğru daralarak küçülüyor.

Hiçbir hareketi rastgele olmayan kuşların yuva inşası görsel şölen sunuyor.