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AA & Ensonhaber

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde 13 Ocak'ta başlayan ve "dünyanın en büyük dini festivali" olarak kabul edilen Maha Kumbh Mela, milyonlarca Hindu’nun katılımıyla devam ediyor. Festivale gösterilen yoğun ilgi her geçen gün artarken, etkinlik kapsamında 500 milyonu aşkın kişinin "kutsal su" kabul edilen nehirlere girerek yıkandığı bildirildi.

12 YILDA BİR DÜZENLENİYOR

Asian News International’ın (ANI) haberine göre, 12 yılda bir Allahabad kentinde düzenlenen festival, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir katılım oranına ulaşarak rekor kırdı. Yetkililer, günahlardan arınma inancıyla kutsal nehirlerde yıkanan kişi sayısının festivalin sona ermesine 12 gün kala 550 milyonu aşmasının beklendiğini açıkladı.

TEMİZLİK ÇALIŞMASINDA DÜNYA REKORU

Festivalin devasa boyutları sadece katılımcı sayısıyla değil, hijyen çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Yetkili Akansha Rana, nehirlerin temizliği için 300 personelin filelerle su kaynaklarını temizlediğini ve bu çalışmanın "Guinness Dünya Rekoru"na girdiğini belirtti. Ayrıca, yarın 15 bin temizlik görevlisinin cadde ve sokakları süpürerek yeni bir rekor daha kırmasının planlandığını ifade etti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DİNİ FESTİVALİ

Hindu inancına göre, Ganj Nehri'nde yıkanmak, günahlardan arınmaya ve ölümle yeniden doğuş döngüsünden kurtulmaya yardımcı oluyor. Bu inanç doğrultusunda milyonlarca Hindu, kutsal sularda ritüellerini gerçekleştiriyor. 2001 yılında aynı gün içinde 60 milyon kişi Ganj Nehri’ne girerek dünya rekoru kırmıştı.

Maha Kumbh Mela, geçmiş yıllarda da büyük ilgi görmüştü. 2021 yılında, Kovid-19 salgınına rağmen milyonlarca Hindu Triveni Sangam Nehri’ne girerek ritüellerini yerine getirmişti.

Bu yılki festival, hem tarihi rekorlar hem de devasa organizasyonuyla bir kez daha dünyanın en büyük dini etkinliği unvanını perçinlemiş durumda.