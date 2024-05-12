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Hindistan'ın bir köyünde ortaya çıkan leopar ortalığı birbirine kattı

Hindistan'ın bir köyünde ortaya çıkan leopar ortalığı birbirine kattı Açlıktan zaman zaman insanların bulunduğu yerleşim yerlerine giren vahşi hayvanlar tehdit olmaya devam ediyor. Dünyada ayı, tilki ya da timsahların yerleşim yerlerine gelmesi olağan sayılırken bu kez Hindistan'da bir leopar insanların içine girerek, tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.