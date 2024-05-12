Hindistan'ın bir köyünde kaydedilen görüntüler izleyenlerin tüylerini diken diken etti.
Görüntülerde bir leoparın Hindistan'da köylülere saldırdığı görülüyor.
Olayın yaşandığı bölgenin, yüksek bir noktadan kaydedildiği gözden kaçmıyor.
Köyün genç erkeklerinin leopara karşı taş ve sopalarla verdiği mücadele nefes kesiyor.
Leoparın taş ve sopalara karşın, pes etmeyerek saldırılarına devam etiği ve kendisine yaklaşanları ısırmaya çalıştığı anlaşılıyor.
Leopara karşı taş, sopa ve çığlıkla savaştılar
Leopara karşı mücadele edenler, herhangi birinin zarar görmemesi için yoğun çaba gösterirken, birbirlerini bırakmadığı ve çığlık atarak güç topladıkları da gözlerden kaçmıyor.
Tehlike geçmedi
Son karelerde leoparın gözden kaybolduğu ama köyde yaşayanlar için tehlikenin de henüz geçmediği anlaşılıyor.
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