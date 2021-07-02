20 yaşındaki Hindistanlı öğrenci, 10.8 cm uzunluğundaki dili ile Hindistan Rekorlar Kitabı'nda ülkedeki en uzun dile sahip kişi olarak yer aldı.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Thiruthangal şehrinde yaşayan 20 yaşındaki bir öğrenci, dilinin uzunluğuyla görenleri şaşırtıyor.

Dilini yanaklarına ve dirseğine bile değdirenbilen genç adam, ilginç özelliği ile herkesin dikkatini çekiyor.

EN UZUN DİLLİ HİNT

Hindistan Rekorlar Kitabı'nın son sayısında ülkedeki en uzun dile sahip kişi olarak yer alan genç, aynı zamanda bir dakika içinde 219 kez burnuna dokunabilme rekorunu da elinde tutuyor.

Hindistanlı öğrenci 10,8 cm'lik diliyle rekorlar kitabına girdi VİDEO

DİLİYLE ŞOV YAPTI

Yanaklarına, yüzüne ve dirseklerine diliyle dokunduğu anları kaydeden genç, bu özelliği ile ülkede büyük ilgi görüyor.

Normal bir insanın dil uzunluğu en fazla 8 santime ulaşırken, dünyanın en uzun dili şu ana kadar 11 santim olarak kaydedildi.