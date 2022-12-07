Türk kahvesi kültüründen bahseden Paul, Türk kahvesi olmadan Türk mutfağının eksik kalacağını söyledi. Hint Büyükelçi, "Beğenmemek mümkün değil" dedi.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Türk kahvesiyle ilgili görüşlerini paylaştı.

Paul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 30 Kasım'da güven mektubunu sundu.

Türk kahvesi kültürünü anlattı

Sonrasında Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği görevine resmen başlayan Paul, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla Türk kahvesi kültürüyle ilgili açıklamada bulundu.

"Büyük bir hayranıyım"

Büyükelçi Paul, Türk kahvesine olan ilgisini vurgulayarak, "Büyük bir Türk kahvesi hayranıyım. İyi bir fincan Türk kahvesi olmadan Türk mutfağı tamamlanmış sayılmaz. Benim de kendime ait bir fincan koleksiyonum var.

Bu, onlardan biri. Sanırım görev süremi bitirdiğimde farklı şekil ve renklerde Türk kahvemin tadını çıkarabileceğim, harika bir Türk fincanı koleksiyonum olacak." dedi.

Hint Büyükelçi Paul: Türk kahvesi hayranıyım ViDEO





"Yeni Türk kahvesi çeşitleri deniyorum"

Türk kahvesi hakkında daha önce birçok şey duyduğunu belirten Paul, "Bence buraya, Türkiye'ye gönderilmiş olmam, bu harika içeceğin nüanslarını ilk elden deneyimlemem için harika bir fırsat. Bu konuda giderek daha fazla şey öğreniyorum ve yeni Türk kahvesi çeşitleri deniyorum." diye konuştu.

Büyükelçi Paul, Türk kahvesinin pişirme yönteminin de farklı olduğunu söyledi.

Paul, "Popülerliği nedeniyle bu ülkede Türk kahvesi gününün kutlanmasının çok doğal olduğunu düşünüyorum.





"Beğenmemek mümkün değil"



Sadece şunu söyleyebilirim ki, benim gibi bu ülkeye belirli bir süre için gelen insanlar ve hatta turistler kısa bir süre için gelse bile bundan zevk almamak ve beğenmemek mümkün değil. Bu, harika." değerlendirmesinde bulundu.

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü

AA'nın haberine göre, Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edildi.



Kabul edildiği tarih olan 5 Aralık, her yıl "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanıyor.