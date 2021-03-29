Hira tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Tokat'ın meşhur hira tatlısı tarifi..

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bugünkü yarışmacısının menüsünde hira tatlısı yer aldı. İzleyiciler, hira tatlısının tarifini araştırmaya başladı. Peki, hira tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde hira tatlısı yer aldı.

Tokat’ta özellikle bayram günlerinde yapılıp ikram edilen hira tatlısının nasıl yapıldığı merak edildi. Programın izleyicileri, arama motorları üzerinden hira tatlısı tarifi hakkında araştırmalara başladı.

Hira tatlısının püf noktası ise hamurunun sert olmaması ve şerbetle tatlı arasındaki sıcak-soğuk ilişkisi. Sıcak olan tatlının üzerine soğuk şerbet dökülmelidir.

Peki, hem görüntüsü hem lezzetiyle iştahları kabartan ve yapımı da oldukça pratik olan hira tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, hira tatlısı tarifi..

HİRA TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı irmik

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Batırmak için:

İrmik

Şerbeti için:

2,5 su bardağı su

2,5 su bardağı toz şeker

HİRA TATLISI NASIL YAPILIR?