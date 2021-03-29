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- Hira tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Tokat'ın meşhur hira tatlısı tarifi..
Hira tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Tokat'ın meşhur hira tatlısı tarifi..
Zuhal Topal'la Sofrada'nın bugünkü yarışmacısının menüsünde hira tatlısı yer aldı. İzleyiciler, hira tatlısının tarifini araştırmaya başladı. Peki, hira tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
- Haber Merkezi
- 29.03.2021 - 17:47
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde hira tatlısı yer aldı.
Tokat’ta özellikle bayram günlerinde yapılıp ikram edilen hira tatlısının nasıl yapıldığı merak edildi. Programın izleyicileri, arama motorları üzerinden hira tatlısı tarifi hakkında araştırmalara başladı.
Hira tatlısının püf noktası ise hamurunun sert olmaması ve şerbetle tatlı arasındaki sıcak-soğuk ilişkisi. Sıcak olan tatlının üzerine soğuk şerbet dökülmelidir.
Peki, hem görüntüsü hem lezzetiyle iştahları kabartan ve yapımı da oldukça pratik olan hira tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, hira tatlısı tarifi..
HİRA TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 1 su bardağı irmik
- Yarım su bardağı yoğurt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı un
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
Batırmak için:
- İrmik
Şerbeti için:
- 2,5 su bardağı su
- 2,5 su bardağı toz şeker
HİRA TATLISI NASIL YAPILIR?
- İlk olarak şeker ve suyu şeker eriyene kadar karıştırın. Kaynadıktan sonra hemen alın ve soğumaya bırakın.
- Bir kaba yoğurt, sıvı yağ, vanilya, kabartma tozu, irmik ve unu alın ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
- Elinize yapışmaması için hafif yağladığınız hamuru minik parçalara ayırın ve şekil verip irmiğe batırın.
- 180 veya 200 derece ısıtılmış fırında altı üstü hafif pembeleşinceye kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.
- Fırından çıkan tatlıya soğuttuğunuz şerbeti dökün. Afiyet olsun.