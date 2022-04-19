Hırka-i Şerif, 22 Nisan'da ziyarete açılıyor

Vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle Hırka-i Şerif'in 2 yıl sonra ziyarete açılmasına karar verildi. Ziyaretin ilk günü 22 Nisan Cuma…

Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan ve İstanbul Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, pandemi nedeniyle 2 yıldır ziyarete kapalıydı.

Ramazan ayının başında Hırka-i Şerif Vakfı tarafından bu sene de ziyarete kapalı olacağı açıklanmıştı.

Vaka sayılarındaki düşüş bu kararı değiştirdi.

“Ziyaretçiler pandemi kurallarına uymalı”

Veysel Karani'nin 59’uncu kuşaktan torunu, Vakıf Başkanı Barış Samir, İstanbul Valiliği'nin desteğiyle Hırka-i Şerif'i 22 Nisan'da ziyarete açacaklarını belirtti.

DHA'da yer alan habere göre yazılı bir açıklama yapan Samir, “Her sene Ramazan ayında ziyarete açılan Hırka-i Şerif, 2 yıldır pandemi nedeniyle ziyarete kapalıydı. Ancak bu sene vaka sayılarındaki düşüşün ardından İstanbul Valiliği 'Biz destek olalım ziyarete açın' dedi.





Bunun üzerine yaptığımız görüşmelerde hem valilikten hem de emniyetten, güvenlik ve pandemi tedbirleriyle ilgili destek sağlanacağı sözü aldık. Hırka-i Şerif'i 22 Nisan Cuma günü ziyarete açmaya karar verdik. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, ziyaretleri sırasında pandemi kurallarına uymaları.” ifadelerini kullandı.