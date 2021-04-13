Hırka-i Şerif ziyarete açık mı? Hırka-i Şerif Ramazan kararı..

Hz Muhammed’in vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, ramazan boyunca ziyaretçi akınına uğruyor. Peki bu yıl Ramazan'da Hırka-i Şerif ziyarete açık mı?

Hırka-i Şerif'i görmek isteyen milyonlarca Müslüman, bu yıl ziyaretin açık olup olmadığını merak ediyordu.

Geçen yıl pandemi nedeniyle kapalı olmasına karar verilen Hırka-i Şerif için bu yılki karar araştırılıyor.

Hz. Muhammed'in muhafaza edilen iki kıyafetinden biri olan ve miraca yükselirken giydiği Hırka-i Şerif, Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde muhafaza ediliyor.

Hırka-i Şerif Ramazan'da ziyarete açık mı? İşte Hırka-i Şerif kararı..

HIRKA-İ ŞERİF ZİYARETE AÇIK MI?

Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler çerçevesinde, birçok kişinin kapalı ortamda bulunmaması kuralı Hırka-i Şerif için de uygulanacak. Hırka-i Şerif geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçilere kapalı olacak.

Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu olan Barış Samir, kapalı kalma kararını üzüntüyle aldıklarını belirterek, "Sağlığı ön planda tutarak, bu senede kapalı kalma kararını aldık muhafız aile olarak. Geçen yıl, 'Umarız seneye Ramazan'da Hırka-i Şerif'e kavuşuruz' demiştik. Kavuşacağımızı da düşünüyorduk ama bu sene de nasip olmadı maalesef. Geçen senekinden bir tık daha yaygın durumda pandemi. Gerek ziyaret eden vatandaşların gerek ziyaret ettiren ekip ve muhafız ailenin sağlığını riske atmamak adına, devletimizin de aldığı önlemler kapsamında, muhafız aile olarak Hırka-i Şerif'in ziyarete açılmamasına karar verdik. Bu kararı tabi ki üzüntüyle alıyoruz. Gönül isterdi ki bu sene ziyaret ettirelim, çünkü özledik, vatandaşlarımız da özledi, Peygamber efendimizin mübarek emanetiyle buluşmak istiyorlar. Haklılar da ama sağlık en önde geliyor" dedi.