Hırsızlar böyle anlaşıyor! Da Pinchi kodları nedir? Hemen kontrol edin...

Hırsızlar böyle anlaşıyor! Da Pinchi kodları nedir? Hemen kontrol edin...

Hırsızların kendi aralarında "Da Pinchi" isimli sembollerden oluşan bir dille iletişim kurduklarının öğrenildi. Peki Da Pinchi kodları nelerdir, nasıl anlaşılır? İşte dikkat çeken ayrıntılar...

İngiltere'de 2 çocuk annesi kadın arabasının camına geceleri çizilen sembolleri araştırınca ortaya ilginç bir gerçek çıktı.

Sosyal medya kullanıcıları söz konusu 'X' işaretinin hırsızların kullandığı Da Pinchi Kodu adı verilen simgelerden biri olduğunu iddia etti.

Kullanılan sembole göre; alarmlı ev, doğru hedef, zengin gibi anlamları taşıyan Da Pinchi Kodları mevcut.

Peki Da Pinchi Kodları nedir, ne anlama geliyor? İşte şaşırtan detaylar...

Da Pinchi kodu nedir?

Sosyal medya kullanıcıları söz konusu işaretlerin hırsızların birbirleriyle iletişim kurup ve kimi hedef alacaklarını belirtmek için kullandıkları gizli bir dil olduğunu iddia ediyor.

Mirror gazetesi söz konusu işaretlerin "DA PİNCHİ KODU" olarak adlandırıldığını yazdı.

Gazete söz konusu işaretlerin suçlular tarafından soyulacak potansiyel mülkleri belirlemek için sıklıkla kullanıldığını belirtti ve bu işaretlerin anlamlarını okuyucuları ile paylaştı.

Da Pinchi kodları

Gazetenin paylaştığı bilgilere göre, 'X' işareti evin 'iyi bir hedef' olduğu anlamına gelirken, üzerinde 'X' olan bir daire, muhtemelen çalmaya değer hiçbir şey olmadığı anlamına geliyor.