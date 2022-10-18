Hisse senedi almak caiz midir? İşte Diyanet açıklaması! Borsada hisse alım ve satımı caiz mi?

Borsadan hisse almak isteyen yatırımcılar tarafından 'Borsa caiz mi?' sorusu merak ediliyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'ndan sıklıkla sorgulanan bu soruya yanıt geldi.

Pek çok vatandaş tarafından "Borsadan hisse almak haram mı?" sorusu merak ediliyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı konu hakkında açıklamalarda bulundu. İlgiyle takip edilen konu ile ilgili Diyanet'in açıklaması sorgulanıyor. Peki borsadan hisse senedi almak caiz mi?

Borsadan hisse senedi almak caiz mi?

Borsadan hisse senedi almanın caiz olup olmadığı merak ediliyor. Hisse senedi bir şirketin anaparasının eşdeğer parçalarından biri olarak tarif edilebilir. Bir şirkete ait hisse senedini satın alan kişiler o şirketin ortakları arasına dahil olmaktadırlar. Ayrıca hisse senedi, şirket ile hisse sahibi arasında olan özel ilişkiyi de ifade etmektedir.

Diyanet borsadan hisse almanın caiz olmadığını söylemiştir. Buna göre borsada bulunan hisseleri bloke edecek olan ve hayali satışlarda borsada spekülatif dalgalanmalara yol açacak olan satışlar dini anlamda sakıncalı olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca insanı aldatıp kandırmaya, ekonomiyi sahte hamlelerle sıkıntıya sokmaya götürmektedir. Yaşanan böyle bir durum masum olarak nitelendirilen bir borsa alışverişi ile aynı kategoriye girmemektedir.

Yani dine aykırı ticaret yapan kuruluş ile kurumların hisse senetlerini almak ve satmak, ayrıca tamamıyla faize odaklanmış olan hisselerin de alım ve satımını yapmak dinen caiz olmamaktadır.