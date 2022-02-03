Hızır Orucu ne zaman, neden ve kaç gün tutulur?

Hızır Orucu ne zaman, neden ve kaç gün tutulur?

Mübarek üç aylara girilmesinin ardından, "Hızır Orucu ne zaman, neden ve kaç gün tutulur?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Üç ayların başlaması ve Şubat ayının gelmesi ile birlikte, "Hızır Orucu'na" dair detaylar araştırılmaya başlandı.

Hızır Orucu, Hak'kın rızası, Hızır aleyhisselamın yardımına nail olmak ümidiyle tutulur ve bu orucu tutmak için zamanların kaçırılmaması oldukça önemlidir.

Vatandaşlar, bu önemli günde oruç tutarak bazı ibadetleri yerine getirir ve bolca dua etmeyi ihmal etmez.

Bunun akabinde bu sene hangi günlerde Hızır Orucu tutulacağını öğrenmek isteyenler, "Hızır Orucu ne zaman, neden ve kaç gün tutulur?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Hızır Orucu ne zaman, neden ve kaç gün tutulur? İşte yanıtı...

HIZIR ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Hızır Orucu bu yıl, 8 Şubat Salı günü başlayacak. 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde ise kurbanlar kesilip, lokmalar dağıtılacaktır.

Oruç 3 gün, 5 gün veya 7 gün olsun fark etmeksizin son günü kesinlikle Perşembe gününe denk getirilmelidir.

CEM İBADETİ YAPMALIDIR

Oruç sırasında yenilip içilmez ve cinsel münasebetlerden uzak durulur. Oruç açıldıktan sonra ise Muharrem orucundaki gibi herhangi bir yeme içme kısıtlaması bulunmamaktadır. Orucun tutulduğu üç gün ve akşamları Cem ibadeti yapılır.