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Hızır orucu saat kaçta açılacak 2022? İl il Hızır orucu saati ve duası...

Hızır orucu saat kaçta açılacak 2022? İl il Hızır orucu saati ve duası...

Şubat ayının ikinci haftasının salı çarşamba ve perşembe günlerin olmak üzere 3 gün tutulan Hızır orucu başladı. Peki Hızır orucu nasıl açılır, hangi dua okunur? İşte duası ve iftar saatleri...