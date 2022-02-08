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- Hızır orucu saat kaçta açılacak 2022? İl il Hızır orucu saati ve duası...
Hızır orucu saat kaçta açılacak 2022? İl il Hızır orucu saati ve duası...
- Haber Merkezi
- 08.02.2022 - 13:03
- Güncelleme : 08.02.2022 - 13:07
Hızır peygambere adanan ve şükretmek için tutulan Hızır orucu, yılın belirli günlerinde alevi vatandaşlar tarafından idrak ediliyor.
Alevi inancının bir gereği olarak tutulan Hızır orucu, 3 gün boyunca tutuluyor.
Bu sene üç aylar içerisinde yer alan Hızır orucu, 8 Şubat Salı gününe denk geldi.
Peki Hızır orucu saat kaçta açılır? Hızır orucu açılırken hangi dua okunur? İşte Hızır orucu duası ve illere göre iftar saatleri...
HIZIR ORUCU SAAT KAÇTA AÇILIR 2022?
Gün doğumunda niyet edilen oruç gün batımında açılsa da Cem Vakfı tarafından belirlenen Hızır Orucu açma saatleri vardır.
İSTANBUL
1. GÜN
8 Şubat 2022 Salı 18:43
2. GÜN
9 Şubat 2022 Çarşamba 18:44
3. GÜN
10 Şubat 2022 Perşembe 18:46
ANKARA
1. GÜN
8 Şubat 2022 Salı 18:29
2. GÜN
9 Şubat 2022 Çarşamba 18:31
3. GÜN
10 Şubat 2022 Perşembe 18:32
İZMİR
1. GÜN
8 Şubat 2022 Salı 18:55
2. GÜN
9 Şubat 2022 Çarşamba 18:56
3. GÜN
10 Şubat 2022 Perşembe 18:57
İLLERE GÖRE HIZIR ORUCU AÇMA SAATLERİ
HIZIR ORUCU DUASI
Hızır Orucuna niyet edilirken şu dua kullanılmaktadır:
"Niyet ettim Allah rızası, Peygamber himmeti, Velayet şefaati için Hızır orucunu tutmaya. Allah kabul eylesin."
Hızır Orucu sonlandırırken ise oruç açma gülbangı okunmaktadır:
"Bismişah... Allah Allah
Yaradan Allah, Nübüvvet-i Muhammed, Velayet-i Ali aşkına, dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, dilden dileklerimiz, gönülden muratlarımız için, dara, zora yetişen Hızır için, Hızır orucunu açmaya.
Gerçeğe Hû! Eyvallah, Allah Allah..."