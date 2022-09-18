'HobiFest 2022' Antalya'da başladı

70'e yakın hobi türünün bulunduğu festival Antalya'da yapıldı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki Etkinlik bando ve orkestra eşliğinde programlar gerçekleştirildi.

Hem amatör hem profesyonel hobi tutkunları HobiFest 2022 de 70'e yakın hobi kulubünün açtığı stantta bir araya geldi. Katılımcılara bando ve orkestra eşliğinde festival alanı tanıtıldı.

Her yaşa uygun etkinlik

Klasik otomobil ve motorsikletlerin dikkat çektiği festivalde farklı yaş gruplarına uygun etkinlikler düzenlendi.

Jandarma arama kurtarma köpekleri ilgi odağı oldu

Festivalde bir diğer ilgi odağı ise jandarma arama kurtarma köpekleri oldu. Dans ve halk oyunları gösterilerinin de yapıldığı festivalde, katılımcılara sunumlar, atölye çalışmaları ve materyal tanıtımları kulüp sorumlularıyla birlikte yapıldı.