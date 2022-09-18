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    'HobiFest 2022' Antalya'da başladı

    70'e yakın hobi türünün bulunduğu festival Antalya'da yapıldı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki Etkinlik bando ve orkestra eşliğinde programlar gerçekleştirildi.
    • 18.09.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 09:42
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    'HobiFest 2022' Antalya'da başladı

    Hem amatör hem profesyonel hobi tutkunları HobiFest 2022 de 70'e yakın hobi kulubünün açtığı stantta bir araya geldi. Katılımcılara bando ve orkestra eşliğinde festival alanı tanıtıldı.

    HobiFest 2022 Antalya da başladı #1

    Her yaşa uygun etkinlik

    Klasik otomobil ve motorsikletlerin dikkat çektiği festivalde farklı yaş gruplarına uygun etkinlikler düzenlendi.

    HobiFest 2022 Antalya da başladı #2

    Jandarma arama kurtarma köpekleri ilgi odağı oldu

    Festivalde bir diğer ilgi odağı ise jandarma arama kurtarma köpekleri oldu. Dans ve halk oyunları gösterilerinin de yapıldığı festivalde, katılımcılara sunumlar, atölye çalışmaları ve materyal tanıtımları kulüp sorumlularıyla birlikte yapıldı.

    HobiFest 2022 Antalya da başladı #3


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