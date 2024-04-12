Hoca duyunca camiye koştu! Hoparlörden gelen gizemli sesin nedeni küçük kız çıktı Caminin hoparlöründen gelen sesler üzerine camiye koşan hocanın karşılaştığı manzara ve dua okumak isteğiyle eline mikrofonu alan küçük kızın halini izleyenler gülümsemeden edemedi.

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ensonhaber.com

Ramazan Bayramı'nda sosyal medyada dolaşan ve camiden gelen ilginç sesin nedenini anlatan video, izleyenlerin kalplerini yumuşattı.

Video, cami hoparlöründen gelen sesler üzerine camiye giden hocanın, küçük bir kızla karşılaşma anını yansıtıyor.

Küçük kızın bir elinde cep telefonu diğer elinde mikrofon

Caminin ses sistemini kurcalayan çocuk eline mikrofonu aldı. Küçük kız, camide hocanın ezan okuduğu ses düzeninin bulunduğu bölümde, elindeki cep telefonundan gelen müziği dinleyerek mikrofona bir şeyler mırıldandı.

Çocuk, caminin hocasını taklit etti

Sesi açık olan mikrofona mırıldanan küçük kızın, hocanın ezan okumasına özendiği görülüyor.

Sesler üzerine camiye koşan hocanın şaşkınlığı

Caminin minaresinden etrafa yayılan seslerin kendisine haber verilmesi üzerine camiye gelen imam, seslerin nedenini anlayınca, küçük kızın bu sevimli halini görüntülerken aralarında yaşanan diyalog ise izleyenleri gülümsetti.

Mikrofona dua okuyan hocaya özenen küçük kız, büyük bir ciddiyetle mırıldandığı anlar ve cami hocasının bu manzara ile karşılaştıktan sonraki sevecen tavrı Ramazan Bayramı'nın neşesine neşe kattı.

"Güvenlikler aradı, Fatoş ne yapıyorsun?"

Hoca'nın "Bak güvenlikler aradı, sesin nerelere gidiyor, Fatoş ne yapıyorsun burada?" şeklinde konuştuğu an; küçük kızın da umursamaz bir tavırla "Arasınlar..." demesi uzun süre konuşulacağa benziyor.