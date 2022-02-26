Hocalı katliamını anlatan Nezaket: İnsanlar ölmesin

1992 yılında yaşanan soykırımı çektiği kısa filmlerle anlatan 9 yaşındaki Nezaket Heyderova, barış içinde süren bir hayat temenni ediyor.

Ermeni güçlerin, 26 Şubat 1992’de Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı soykırımın üzerinden tam 30 yıl geçti.

7 bin kişinin yaşadığı Hocalı şehrinde 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 63’ü çocuk toplam 613 Azerbaycanlı yaşamını yitirdi.

MİNİK NEZAKET VİDEOLARLA SES OLDU

Tarihin en kara lekelerinden olan ve Azerbaycanlıların kalbinde tazeliğini koruyan bu acıyı, 9 yaşındaki Nezaket Heyderova sosyal medya hesabından çektiği kısa filmlerle tüm dünyaya duyurdu.

Hocalı Soykırımı’nı dünyaya haykıran Nezaket:“İsterim ki savaş olmasın

"BU ROLÜ OYNAMAK ÇOK AĞIR"

Projenin baş kahramanı Sevinç karakterini canlandıran Nezaket Heyderova, "Bu benim ikinci oyunculuk tecrübemdi. Bundan önce Zeher Tuluğu’nda oynamıştım. Bu rolü oynamak çok ağır hissettiriyor. Dönüşler çok iyi oldu bana. Çok güzel yorumlar aldım. Azerbaycan’dan, Türkiye’den, İran’dan, İngiltere’den güzel yorumlar geldi." diye konuştu.

"İSTİYORUM Kİ İNSANLAR ÖLMESİN, SAVAŞ OLMASIN"

Bu projede oynamanın aslında zor olmadığını orada yaşanılanları düşününce zorlandığını ifade eden Heyderova, "Ben istiyorum ki insanlar ölmesin, savaş olmasın şehitler olmasın, küçük çocuklar savaşta ölmesin. Herkes güzel bir hayat geçirsin." ifadelerini kullandı.