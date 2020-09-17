Hollanda’da iki yıl önce kaybolan kedi Belçika’da bulundu

Hollanda’da iki yıl önce kaybolan kedi Belçika’da bulundu

Kedinin sağlık kontrollerinde bulunan çip sayesinde ise adresi belirlendi. Ancak, sahibinin telefonu kullanım dışı çıktı.

Hollanda’nın Rotterdam şehri yakınlarında yaşayan bir kişinin kedisi Mayıs 2018’de kayboldu.

Dişi kedi, geçen hafta sonu Rotterdam’a yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta olan Belçika’nın Turnhout şehrinde ortaya çıktı.

ÇİP SAYESİNDE ADRESİ BELİRLENDİ

PZT adlı hayvansever grup tarafından barınağa yerleştirilen kedinin sağlık kontrolleri sırasında bulunan çip sayesinde sahibinin adresi ve telefon numarası belirlendi.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA

Kedinin sahibinin kayıtlı adresten taşındığı ve telefon numarasının kullanım dışı olduğu ortaya çıktı. Belçika’daki hayvanseverler kediyi sahibiyle buluşturmak için sosyal medya kampanyası başlattı.

ÇİP TAKILARAK TAKİP EDİLİYOR

Çeşitli Avrupa ülkelerinde kedilerin kayıt altına alınması ve çip takılarak takip edilmesi zorunlu hale getirilmişti.