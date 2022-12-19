Hollanda'da ötenazi teklifinde bulunulan Hüseyin, Türkiye’de taburcu oldu

Hollanda'da ötenazi teklifinde bulunulan Hüseyin, Türkiye’de taburcu oldu

Hollanda'da tedavi gördüğü hastanede umut kesilerek ötenazi uygulanmak istenen ve ailesinin yardım talebi üzerine ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen genç, taburcu edildi.

Hüseyin Hatipoğlu, 22 Nisan'da Hollanda'nın Oosterhout şehrinde meydana gelen kazada ağır yaralandı.

Beyninde hasar oluşan 22 yaşındaki Hatipoğlu, götürüldüğü hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı.

“Ötenaziyi düşünün”

5,5 aylık tedavinin ardından doktorlar, Hüseyin Hatipoğlu'ndan umudunu keserek ailesine "Hastanede yapılacak her şey yapıldı, bakımevine gidilecek. Hüseyin acı çektiği için ötenaziyi düşünün." teklifinde bulundu.

Ötenazi teklifini kabul etmeyen aile, Türkiye'den yardım istedi.

Tedavi süreci Türkiye’de devam etti

Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın koordineli çalışması sonunda 21 Ekim'de ambulans uçakla İstanbul'a getirilen Hüseyin Hatipoğlu, ilk olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ailesinin talebi üzerine 17 Kasım'da Kahramanmaraş'taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hatipoğlu, palyatif servisine yatırıldı.

Eve ziyaretçi kabul edilmiyor

DHA'nın haberine göre 1 ay süren tedavinin ardından Hüseyin Hatipoğlu, taburcu edilerek evine gönderildi.

Hüseyin Hatipoğlu'nun tedavisine evde devam edileceği belirtilirken, ailenin de enfeksiyon riskine karşı ziyaretçi kabul etmediği öğrenildi.