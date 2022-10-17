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    Hollanda’dan Türkiye’ye getirilmişti: Lösemi hastası Dilara öldü

    Hollanda'da 8,5 ay önce yaşam fişinin çekilmesi kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'ye getirilen lösemi hastası genç kız, hayatını kaybetti.
    • 17.10.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 09:44
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    Hollanda’dan Türkiye’ye getirilmişti: Lösemi hastası Dilara öldü

    Hollanda'da yaşayan Dilara Şahin (25), lösemiye yakalandı.

    Hastanede tedavi altına alınan Şahin'in yaşam fişinin çekilmesine karar verildi.

    Konunun sosyal medyada paylaşılması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Şahin, geçen şubat ayında hava yolu ile İstanbul'a getirildi.

    8,5 ay dayanabildi

    Marmara Üniversitesi Pendik eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Şahin, yaklaşık 8,5 ay süren tedavinin ardından doktorların tüm müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti.

    Şahin'in cenazesi dün memleketi Kayseri'ye getirildi.

    Hollanda’dan Türkiye’ye getirilmişti: Lösemi hastası Dilara öldü #1

    Cenazesi toprağa verildi

    Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazına Şahin'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in cenazesi Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

    Hollanda’dan Türkiye’ye getirilmişti: Lösemi hastası Dilara öldü #2

    “Tam fişini çekecekleri zaman Cumhurbaşkanımız devreye girdi”

    Genç yaşta hayatını kaybeden Dilara Şahin'in babası Oğuz Şahin, DHA'ya yaşadıkları süreçle ilgili şunları söyledi:

    “Yurt dışında yaşarken kızım lösemi olmuştu. Ciğerleri de su toplamıştı. Tedavi gördüğü hastanede, tedavisinin mümkün olmadığını, fişini çekeceklerini söylediler. Kızımın fişinin çekmemeleri için çok uğraştık ama ikna edemedik. Tam fişini çekecekleri zaman Cumhurbaşkanımız devreye girdi. 'Nefes alıyorsa getirin' dedi. Biz de kızımız Dilara Şahin'i İstanbul'a getirdik. Marmara Üniversitesi'ne yatırdılar.

    Hollanda’dan Türkiye’ye getirilmişti: Lösemi hastası Dilara öldü #3

    “Devletimiz bizlere kol, kanat gerdi”

    Ciğerlerini çok kısa zamanda temizlediler. Fizyoterapisini yaptılar. Her şeyini kendi başına yapabiliyordu. Her şeyi düzene binmişti. Sadece lösemi hastalığı kalmıştı. Tam 8,5 ay devletimiz bizlere kol, kanat gerdi. 8,5 ay bizi kızımızla doya doya yaşattı. Allah devletimizden razı olsun.

    Bizlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vesile oldu. Arkasından Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ilk günden bugüne kadar olayı takip etti. Telefonla arayarak başsağlığı diledi. Ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Allah hepsinden razı olsun, kızımızın da mekanı cennet olsun.”

    Hollanda’dan Türkiye’ye getirilmişti: Lösemi hastası Dilara öldü #4


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