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    Hollandalı çiftin dünya turu durağı Siirt

    Dünya turuna çıkan çiftin Türkiye'deki duraklarından biri de Siirt oldu.
    • İHA
    • 29.06.2020 - 14:21
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    Hollandalı çiftin dünya turu durağı Siirt #1

    Hollan'dadan dünya turuna çıkan bir çift, Siirt'in Dilektepe kırsalında kamp yaptı.

    6 ay önce araçlarıyla yola çıkan Eric Dee Beste ve kız arkadaşı Henri de Ette, aylardır yollarda olduklarını ve Türkiye'yi çok beğendiklerini dile getirdi.

    SİİRT'İ ÇOK BEĞENDİLER

    Türk halkının konukseverliklerinden çok etkilendiğini belirten çift, Baykan ilçesine bağlı Dilektepe köyünü beğendikleri için burada kamp yapmaya karar verdiklerini anlattı.

    "TÜRKİYE'Yİ VE SİİRT'İ ÇOK SEVDİK"

    Siirt'te hoşgörü ile karşılanan kampçı gezginler, "Türkiye’yi ve Siirt’i çok sevdik. Doğayla baş başa yaşamak çok güzel bir şey. Ev haline getirdiğimiz aracımızla dünyayı geziyoruz. Sonraki rotamız Kuzey Irak. Yaklaşık dört aydır Türkiye’deyiz. Şimdi de Baykan’dayız. Burada kamp yapıyoruz. Doğa ile baş başa günlerimizi geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

    Hollandalı çiftin dünya turu durağı Siirt #2

    Hollandalı çiftin dünya turu durağı Siirt #3

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