Konya’nın Beyşehir ilçesinde mola veren Hollandalı gezgin Yoram Ringoet, yürüyerek Hindistan’a ulaşabilmeyi hedefliyor.

İspanya’dan yaya olarak yola çıkıp 3 yıl 3 aydır yürüyerek seyahat eden Yoram Ringoet, yaklaşık 8 bin kilometre mesafe kat etti.

Ringoet, Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra şehir şehir gezip Beyşehir’e geldi.

Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu’nun bisiklet evinde misafir edilen 26 yaşındaki Yoram Ringoet, farklı insanları, kültür ve medeniyetleri daha yakından tanımak için 3 yıl 3 ay önce ikamet ettiği İspanya’dan 40 kilo ağırlığındaki çantasıyla yola çıktığını anlattı.

İHA'ya konuşan Ringoet, yaklaşık 8 bin kilometre yürüdükten sonra Türkiye’ye geldiğini ve zaman zaman tarihi yürüyüş yolları, zaman zaman da karayolu ve otoyol güzergahındaki şehirleri gezdiğini söyledi.

"Günde 20-25 km yürüyorum"

Ringoet, yürüyüşe tek başına başladığını sonra eşi Ysis ile birlikte 2 yıl yürüyerek rotalarındaki ülkelere gittiklerini anlatarak, “Brezilyalı 41 yaşındaki eşim Romanya’ya gitti ara verdi ama bir hafta sonra buluşup tekrar beraber yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bisikleti çok sevmiyorum, o yüzden yürüyerek seyahat ediyoruz. Günde 20-25 kilometre yürüyorum. Yürüyerek çok yavaş ve çok kolay seyahat ediyorum. İnsanlara daha yakın oluyorsunuz, ‘merhaba, nasılsın’ demek, konuşmak daha güzel, daha samimi. Ayrıca, zor ve dağ yollarından da devam ediyoruz. Bisiklet buna izin vermiyor. Konya’dan sonra Nevşehir Kapadokya, Gaziantep ve İran’a geçmek istiyoruz. Oradan da rotamız önce Pakistan sonrasında Hindistan. Burada yürüyüşümüzü bitirmiş olacağız. Hep yürüyoruz, otobüse araçlara binmek yok, otostop çekmek yok. Yolda karşılaştığımız insanlar çok candan, samimi, misafirperver. Bize meyve veriyorlar, çay ikram ediyorlar, karnımızı doyuruyorlar. Geceleri çadırda kalıyoruz, evlerinde misafir edenler de oluyor. Beyşehir de çok güzel, beğendim, Eşrefoğlu Camii'ne hayran kaldım.” dedi.

Hollandalı gezgin İspanya'dan Konya'ya yürüyerek geldi ViDEO