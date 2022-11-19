Hollanda'nın ötenazi önerdiği hasta Türkiye'de tedavi ediliyor

Trafik kazası sonrası yatağa bağımlı kalan genç çocuk için Hollandalı doktorlar ötenazi önerirken, yardım çağrılarının ardından Türkiye'ye getirilen genç için doktorlar umut verici konuştu.

Türkiye, sağlıkta adını duyurmaya devam ediyor...

Kahramanmaraşlı Hüseyin Hatipoğlu, Hollanda'da bir makretin kasap reyonunda çalışmaya başladı.

22 yaşındaki Hatipoğlu, geçtiğimiz nisan ayında içinde bulunduğu otomobilin kaza yapmasıyla ağır yaralandı.

5,5 ay sonra ötenazi önerildi

Hastanede tedavi altına alınan genç çocuğun yapılan tetkiklerde beyninde hasar oluştuğu belirlendi.

Yoğun bakıma alınan Hatipoğlu ile ilgili doktorlar, 5,5 ayın sonunda yapılacak hiçbir şeyin kalmadığını belirterek ötenazi yapılmasını önerdi.

Türkiye yardım çağrısına kayıtsız kalmadı

Bunun üzerine aile teklifi kabul etmeyince doktorlar, hastanede görevli imamı ikna etmesi için görevlendirdi.

Ancak aile, Hatipoğlu’nun yaşayacağına inandıklarını belirterek 5 Ekim'de Türkiye'den yardım istedi.

Bürokratik işlemlerin ardından 20 Ekim'de Türkiye'den havalanan ambulans uçak, bir gün sonra Hüseyin Hatipoğlu ile annesi Nurcan ve ablası Sena Hatipoğlu'nu alarak İstanbul'a getirdi.

Tedavi altına alındı

DHA'nın aktarımına göre; Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Hatipoğlu, iki gün önce de memleketi Kahramanmaraş'taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

"Umutsuz değiliz"

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Sedat Köroğlu, Hatipoğlu'nun sağlık durumunun çok kötü olmadığını ve uzman doktorlar tarafından da sürekli takip edildiğini belirterek, "Hastamız palyatif servisimize alındı. Şu an genel durumu orta diyebiliriz, destek tedavisini veriyoruz. Bu aşamada destek tedavisini verip, hastayı ve yakınlarını biraz eğitip belli bir seviyeye getirmeyi hedefliyoruz. Uzun süreli bir takip, çok kısa sürmeyecek ama umutsuz değiliz, sürekli uzman hekimlerimiz takip ediyor. İnşallah daha iyi haberler vereceğiz hastamızla ilgili." diye konuştu.

"Türkiye'den yardım talebinde bulunduk"

Sena Hatipoğlu, Hollanda'da kardeşinin bilinci açık olduğu halde doktorların ötanazi teklifinde bulunduğunu söyleyerek süreci şöyle anlattı:

"Ötanazi uygulaması bir hayatı sonlandırmak, bunun doğru olduğunu düşünmediğimiz için Türkiye'den yardım talebinde bulunduk. Türkiye'den yardım talebi istedikten sonra ambulans uçak gönderdiler, 21 Ekim'de Türkiye'ye dönüş yaptık. Tedavisi İstanbul'da başladı, daha sonra memleketimize gelmesini, burada tedavi görmesini istedik. Şartların da uygun olduğunu söylediler. İlk etapta konsolosluk bizim talebimizi olumlu karşılamadı. Daha sonra dışişleriyle iletişime geçmiştik ve onlar da bize gereken desteği vereceğini ve yanımızda olacaklarını söylediler.

Tabi bizim yanımızda olduklarını bildiğimiz için ilk başta çok rahatladık, psikolojik anlamda çok zorlu bir süreç yaşadık. Bize destek verip yanımızda oldukları için de çok mutluyuz. Bakım olarak Hollanda hükümetinin desteği gayet iyiydi ama uygulama olarak da kendilerinin sadece iyileştirmeye yönelik değil de ötanazi tabanlı sağlık sistemleri olduğundan dolayı hastayı ölüme terk ediyorlardı. Bizim Türkiye'de de hastayı iyileştirmeye yönelik bir mücadele olduğundan dolayı Türkiye'ye gelmek istedik." dedi.

"Bu devlet bu milletin mecnunudur"

Kahramanmaraş'ta yaşayan Melike Hatipoğlu ise kardeşinin Türkiye'ye getirileceğinden şüphesi olmadığını ve bundan dolayı da çok rahat olduklarını belirterek, "Şundan dolayı rahattık. Cumhurbaşkanımızın bir sözü var, der ki; 'Bu devlet bu milletin mecnunudur, sevdiği gurbet elde de olsa asla onu yalnız bırakmaz.' Geleceğimize inanıyorduk.” dedi.

Hatipoğlu, bu süreçte emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

Aynı uçakla 2 hasta daha getirildi

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habbe Öçal, hastanede tedavisi devam eden Hüseyin Hatipoğlu ve ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu sırada Nurcan Hatipoğlu, oğlunun Türkiye'ye getirilmesinden dolayı destekleri nedeniyle Öçal'a sarılıp, teşekkür etti.

Aynı uçakla Hollanda'dan Hatipoğlu dışında iki hastanın daha getirildiğini ifade eden Öçal, "Yaş itibarıyla biz de biliyoruz, daha önce sağlık kuruluşlarında rehin kalan, ücret ödemedi diye cenazesi teslim edilmeyen böyle bir devletten hastasını gurbet ellerden, yurt dışından alıp getiren bir devlete dönüşümümüz oldu. Bu, AK Parti iktidarının ve Sayın Cumhurbaşkanımızın azmi ile yapılan devrim niteliğindeki gelişmelerdir. Bundan dolayı hassaten Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımıza ve bu süreci yöneten bütün kurum amirlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Mutlu bir son, inşallah Hüseyin Bey de en kısa sürede sağlığına kavuşarak annesine sağlıklı bir şekilde kavuşur umudundayız." dedi.

















