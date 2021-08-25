Hollanda'yı dize getirdi! Pembe fırtına Ebrar Karakurt'a övgüler yağdı

ÇEV Avrupa Şampiyonası elemlerinde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı karşısında ilk yenilgisini alan Hollanda, Ebrar Karakurt'un gösterdiği başarılı performansı konuşuyor.

Filenin Sultanları, Tokyo 2020 mücadelesinin ardından Avrupa Şampiyonası'nda adeta fırtına estiriyor.

D Grubu'ndaki 5. maçını da kazanarak namağlup grup lideri olan Türkiye'nin başarısında Ebrar Karakurt'un payı uluslararası medyanın da gündeminde...

21 yaşındaki Ebrar Karakurt, A Milli Takımımızın en skorer isimlerinden.

DÜNYA EBRAR'I KONUŞUYOR

Kamu yayıncısı NOS, "Avrupa Şampiyonası'nda voleybolcularımız rengarenk Karakurt'un Türkiye'si karşısında şans bulamadı" başlığıyla verdiği haberinde, Ebrar Karakurt'tan övgüyle söz etti.

"HOLLANDA'YI DİZE GETİRDİ"

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, "Pembeye boyanmış kısa saçları, boynunda müthiş bir kurt dövmesi ve Avrupa voleybolunda nadiren görülen en iyi gülleleri ateşleyen bir sağ kolu var" cümleleriyle başlayan haberde, Giovanni Guidetti'nin yıldızı Ebrar Karakurt'un neredeyse tek başına Hollanda'yı dize getirdiği belirtildi.