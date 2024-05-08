Homend’den anneler için ütü derdini buharlaştıran yenilikler Annelerimizin kıymetini her gün biliyor, bu sene onlar için evdeki en büyük yardımcıları olacak şok buhar özelliğine sahip, her kumaşta etkin ister yatay ister dikey kullanıma uygun buhar kazanlı ütülerimizle, ütü yapmanın en pratik ve güvenli halini sunuyoruz.

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Ürünlerinin teknolojik özellikleriyle hayatı kolaylaştıran, tasarımlarıyla evlere şık bir dokunuş sunan Homend ile ütü yapmak alıştığınızın dışında çok daha kolay ve hızlı bir deneyime dönüşecek.

Homend ütü özellikleri

Kısa zamanda ütü işini bitirmeyi hedefleyen yeni buhar kazanlı ütüler; 300g’a kadar şok buhar hızı, 1.8 lt su haznesi, yapışmaz tavan özellikleri ile öne çıkarken otomatik temizleme ve kapanma özellikleriyle çok daha uzun süre ve güvenli kullanım imkanı sağlıyor.

Yüksek buhar basıncı sayesinde dikey ütüleme performansı ile artık ütüler birikmeyecek, annelerimizin değerli vakti kendilerine ve sevdiklerine kalacak.

Yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor

Homend, 2009 yılında küçük ev aletleri pazarında insanların yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefleyerek yola çıkan, tüm operasyonlarında merkezine insanı alan bir marka.

Bugün yenilenen Homend’in kuruluşundaki yapı taşlarını koruyarak, “sektörün özgün çözümler sunan karakteristik markası olma” vizyonu ve “insanların kendi hayatlarında henüz dile getirmedikleri eksikleri fark etmek ve bunları iyileştirme alanlarına dönüştürmek” misyonuyla faaliyetlerine güçlenerek devam ediyor.

Homend, enerji tasarrufuna öncelik veriyor

Özgün çözüm ve anlamlı yeniliklerle hayata hizmet eden Homend, kuruluşundan kısa bir süre sonra, dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından biri olan Red Dot Design Awards’dan üç ödül, Good Design Awards’dan iki tasarım ödülü birden alarak önemli bir başarı sağlamıştır.

Üretiminde sağlıklı malzemeler kullanılan, düşük enerji harcayan ürünler geliştirmeye öncelik veren Homend markalı 100’den fazla ürün bulunmaktadır.