Horon tepen düğün konvoyuna katıldı, tırını unuttu! Tır şoförünün o anları viral oldu İstanbul'da yolun ortasında horon tepenleri gören bir tır şoförü, dayanamayıp konvoya katıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, izleyenler ise tebessüm dolu yorumlar yaptı.

Sosyal medya üzerinden seçime dair gündemler dönmeye devam ediyor. Vatandaşların birçoğu seçimi, sosyal medya üzerinden tartışıyor. Ancak, sosyal medya üzerinden farklı videolar izleyip kafasını dağıtmak isteyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Sosyal medyada farklı bir video izlemek isteyenler için, horon videosu dolaşıma gşrdi ve gündem oldu. Horon tepen düğün konvoyuna katılan tır şoförünün o anları, sosyal medya üzerinden viral oldu. Sosyal medyada rekor kırdı Sultangazi ilçesine bağlı Habibler semtinde kaydedilen görüntüler, izleyenleri gülümsetti. Yolda durup horon tepen düğün konvoyunu gören bir tır şoförü, aracını bırakıp oynamaya koştu. Tır şoförünün de düğün sahipleriyle birlikte horon teptiği anlar sosyal medyada gündem oldu.