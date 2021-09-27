HSK kura sonuçları 2021: Hakim savcı atama kura çekimi ve isim listesi sorgulama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen hakim ve savcı kura çekimi sonuçları belli oluyor. Adaylar, HSK hakim savcı kura sonuçları ve isim listesi 2021 açıklandı mı merak ediyor.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan ve mesleğe kabullerine karar verilen Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı adayları ile İdari Yargı Hâkim adaylarının kura töreni gerçekleştirildi.

24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları kura törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulunca mesleğe kabul edilen hakim ve savcıların yeni görev yerleri merak ediliyor. Adaylar, HSK kura sonuçları açıklandı mı? Hakim ve savcı atamaları belli oldu mu? sorguluyor.

Peki HSK atama sonuçları açıklandı mı? İşte HSK kura sonuçları sorgulama 2021...

HAKİM SAVCI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Hakim savcı kura sonuçları isim listesi canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Ayrıca isim listesinin adaylik.adalet.gov.tr adresinden açıklanması bekleniyor.

HSK HAKİM VE SAVCI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kura töreni, 27 Eylül 2021 tarihinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde canlı olarak gerçekleştirildi. Mesleğe kabul edilen hakim ve savcıların yeni görev yerleri belli oldu.