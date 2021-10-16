Huber Köşkü nerede? İşte Huber Köşkü'nün konumu ve tarihi

Huber Köşkü nerede? İşte Huber Köşkü'nün konumu ve tarihi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık Huber Köşkü'ne gelmesiyle birlikte, köşke dair detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar, "Huber Köşkü nerede?" sorusunu araştırmaya aşladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün görevi bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.

Erdoğan görüşmeyi gerçekleştirmek üzere Huber Köşkü'ne gelirken, köşke dair detaylar merak edilemeye başlandı.

Erdoğan'ın İstanbul'a geldiği zamanlarda sık sık Huber Köşkü'nde olduğuna dikkati çeken vatandaşlar, köşkün nerede olduğunu merak ediyor.

Vatandaşlar köşkün nerede olduğunu öğrenmek için, "Huber Köşkü nerede, nasıl gidilir? Tarihi nedir?" sorularını araştırmaya başladı.

Peki, Huber Köşkü nerede, nasıl gidilir? Tarihi nedir? İşte detaylar...

HUBER KÖŞKÜ NEREDE?

Huber Köşkü İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Tarabya'da bulunmaktadır. Raimondo D'Aronco tarafından yapılan Huber Köşkü'nü inşaat tarihe dair detaylar ise yer almıyor.

Auguste Huber'e ait olan topraklar üzerine inşa edilen köşk, 1985 yılında kamulaştırılmıştır.

Huber Köşkü kamulaştırıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından önemli toplantıların yapıldığı ve devlet adamlarının ağırlandığı bir yer haline gelmiştir.

HUBER KÖŞKÜ'NÜN TARİHİ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarında Huber Köşkü'nün tarihine ilişkin şu ifadeler yer almaktadır;

1935'te yaptırılan Florya Deniz Köşkü kullanılmaz duruma geldi ve Milli Saraylara devredildi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanları için İstanbul'da yeni bir mekan ihtiyacı gündeme geldi.

1985'te Cumhurbaşkanlığı'na tahsis edilen, mimarisi ve tarihiyle Boğaziçi'nin en gösterişli malikânelerden biri olan Huber Köşkü'nün bulunduğu Tarabya yerleşkesi bu ihtiyacı karşılamak için kullanılmaya başlandı.

Huber Köşkü’nün 1986–1988 yılları arasında gördüğü kısmî tadilattan sonra 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren yaz aylarında ikişer ay süre ile bu köşkü kullandı.

Tarihi bahçeye havuz yapılması (1987), 20 daireli personel lojmanı ile 150 kişilik asker-polis ve hizmetliler için hizmet binası inşa edilmesi (1988) bu düzenlemeler kapsamındadır.

Cumhurbaşkanlığının, yazlık konut ve çalışma ofisi ihtiyaçlarına ek olarak yabancı devlet başkanlarının ağırlanacağı, büyük resepsiyonların verileceği temel ve tamamlayıcı mekânları da içeren özgün bir yapı kompleksine kavuşması ise 1993–2000 yılları arasına yayılan yoğun bir çalışma dönemine uzanır.

Tarabya Yerleşkesi 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in talimatlarıyla başlayan restorasyon sürecinde, arazinin tarihî, kültürel ve doğal değerlerinin korunması, mevcut yapı yoğunluğu aşılmaksızın çevreye dost, Cumhurbaşkanlığına yaraşır yeni yapıların tasarlanması ve uygulanması amaçlanmıştır.

Bu amaçlar doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Tarabya Köşkü Yerleşkesinde; Cumhurbaşkanlığı Konutu, Yabancı Devlet Başkanlıkları Konukevi, Resepsiyon Alanları Misafirhane ve Sosyal Merkez’den oluşan kompleksin yapımı tamamlanarak üst düzey bir tasarım performansı sergilenmiştir.