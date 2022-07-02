Hüdayi Vakfı Kurban’da Türkiye’de Ve 40 Ülkede

Hüdayi Vakfı Afrika, Asya, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Uzak Doğu gibi farklı coğrafyalarda, 40 ülkede keseceği kurbanlarla yüz binlerce ihtiyaç sahibini sevindirecek.

Üsküdar’ın manevi sultanı Aziz Mahmûd Hüdâyi Hazretleri’nin (1541-1628) asırlar önce başlattığı “Yoksulluk ve Cehaletle Mücadele” hizmetini devam ettiren Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, bu Kurban da hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine uzak yakın demeden ilk elden ulaştıracak. Bu yıl "Kurban, Fedâkârlık Bayramı" temasıyla çalışmalarına başlayan vakıf vekâletle kurban kesim hisse bedelini yurt dışında 1.900TL, yurt içinde ise büyükbaş kurbanda bir hisse 3.950TL, küçükbaş kurbanda Kıvırcık Koç 3.600TL, Büyük Kıvırcık Koç 4.100TL olarak belirledi.

Afrika, Asya, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Uzak Doğu gibi farklı coğrafyalarda, 40 ülkede keseceği kurbanlarla yüz binlerce ihtiyaç sahibini sevindirecek olan Vakıf, bayram günleri İstanbul’da da 10 bin dar gelirli aileye kurban eti dağıtacak.

İSTANBUL’DA HİJYENİK ORTAMDA KURBAN KESİM HİZMETİ

Kurban Bayramı’nda Üsküdar ve Küçük Çamlıca’daki iki merkezinde tesis ettiği modern ve hijyenik kesimhanelerde kurban organizasyonu gerçekleştiren Hüdayi Vakfı, İstanbul halkına gönül huzuruyla kurban ibadetini yerine getirme imkanı sunuyor.

Vakfın yurt dışı kurban organizasyonu hakkında bilgi veren Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eryılmaz, “Kurban hizmetlerimizi başında kendi Türk personelimizin olduğu müesseselerimizle veya yerelde güvenilir paydaş kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Kurbanlık hayvan alımından, kesimine ve etlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtımına kadar tüm aşamalarında; ibadet şuuruyla, kurban esaslarına uygun bir şekilde büyük bir hassasiyetle ve sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Vekâletlerini aldığımız kurbanları, bağış sahiplerinin isimlerini tek tek okuyarak, ilgili ülkelerde Hüdayi’nin vakıf kültürüne sahip ve vacip kurban ibadeti hassasiyetini iyi bilen kendi Türk personelimiz nezaretinde kesiyoruz. Ayrıca kurban kesimlerinin sorunsuz bir şekilde yerine getirildiğini teyit etmek amacıyla, 100 kişilik gözlemci ekibimizi de kurban kesimi yaptığımız ülkelere göndererek güven tazeliyoruz.” şeklinde konuştu.

KURBAN “ET”TEN ÖTE”DİR.

Kurbanın vacip bir ibadet görevinin yerine getirilmesi yanında mazlum coğrafyalardaki mağdurlara umut olma, kardeşlik bağlarını güçlendirme, insanlık onurunu yüceltme, örnek bir Müslüman şahsiyeti sergileme ve muhtaçları sömürü düzenine terk etmeme gibi içerisinde birçok hikmet ve fayda barındırdığının da altını çizen Eryılmaz sözlerine şöyle devam etti: “Bir kurban hissesi” deyip geçmeyelim, benim bağışlayacağım bir hisse kurban, benim vesilemle dağıtılacak birkaç kilo et neyi değiştirir ki diye düşünmeyelim. Biz “Kurban “ET”ten ÖTE” diyoruz. Kurban etlerini afet bölgeleri, aşevleri, çadır kamplar, Kur’an kursları, medreseler, talebe yurtları, yetimhaneler ve ihtiyacın en fazla olduğu yerlerde, mazlum coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine, doğal adet-savaş-terör mağdurlarına ve Kur’an talebelerine bizzat ulaştırıyoruz. Bununla birlikte kurban vesilesiyle bayramı milyonlarca kardeşimizle onlarca ülke ve bölgede beraber eda ederek bir ümmet buluşması gerçekleştiriyoruz. Milletimizin desteğiyle dünyanın öte uçlarında gönül coğrafyamızda tanımadığımız milyonlarca kardeşimizle yakınlaşmış oluyoruz. İslâm dünyasında sevgi, kardeşlik ve ümmet bilinci adına gönül köprüleri kurulmasına ve tebessümü unutmuş nice simaları sürura kavuşturmaya aracılık ediyoruz. Bu vesileyle tüm hayırseverleri ülkemizde ve dünyanın dört bir köşesinde yaşanacak fedâkârlık bayramına ortak olmaya davet ediyoruz.”

İNTERNET ÜZERİNDEN DE BAĞIŞ YAPILIYOR.

Hayırseverler kurban bağışlarını hem vakıf merkezlerinden hem de www.hudayivakfi.org sitesinde yer alan online bağış bölümünden banka kartlarıyla ayrıca anlaşmalı banka, PTT hesaplarına Havale-EFT yolu ile yapabiliyorlar