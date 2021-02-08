Hukuk Bürosu İstanbul

Farklı hukuk alanlarında uzmanlaşmış kadroya sahip olan oldukça geniş bir çerçevede hukuk hizmeti veren hukuk bürosu hukukun her alanında ki davalarda görev alır.

Farklı hukuk alanlarında uzmanlaşmış kadroya sahip olan oldukça geniş bir çerçevede hukuk hizmeti veren hukuk bürosu hukukun her alanında ki davalarda görev alır. Çeşitli hizmet taleplerine cevap veren ve bünyesindeki uzman avukatlardan oluşan departmanlar ile avukatlık büroları;

Boşanma Davası Avukatı

Şirket Avukatı

İş Hukuku Avukatı

Fikri mülkiyet Avukatı

Bilişim hukuku Avukatı

Gayrimenkul hukuku

Dava ve uyuşmazlıkların çözümü gibi hukuk dalları kapsamında olan her konuda hizmet üretir.

Hızlı Ve Etkili Çözümler

Hukuk Bürosu, Hukuki bilgi ve mesleki tecrübeyi ilke edinerek uzman olduğu birçok alanda kişi ve kurumlara yönelik faaliyet göstermekte, müvekkillerin menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak vekalet hizmeti vermektedir.

Boşanma Davası, Bilişim Hukuku, İş Davası, Gayrimenkul Davası, Ceza Davası, Miras Davası, Tazminat Davası, Sağlık Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Kişiler Hukuku alanları ağırlıklı olmak üzere dosya ve dava takibi yapılmakta, en iyi avukatlık hizmetlerini sunma adına özverili çalışmaktadır.

Hukuki Alanda Başarı

Birçok hukuki alanda başarıya imza atan miras avukatı, miras, veraset, intikal gibi birçok konuda hukuki danışmanlık yapar. Miras Hukuku konusunda tecrübe ve deneyime sahip olan avukat kadroları uyuşmazlıklarda müvekkilin hak kaybını ortadan kaldıracak dava süreci takiplerini yürütür. Avukat aynı zamanda iş hukuku alanında gerek işverenin gerekse çalışanın haklarını savunur ve herhangi bir şekilde müvekkilin mağduriyet yaşamamasını sağlar.

Güçlü Bir Hukuki Destek

Dava süreçlerinde başından sonuna kadar titizlik ile konuları takip ederek güçlü bir hukuki destek verilir. Müvekkillerin hak kaybı yaşamasının önüne geçilir. Danışmanlık ve hukuki desteklerde doğru analizleri gerçekleştirebilmek için danışanlar dikkat ile dinlenir. Hukukun tüm alanlarında profesyonel hizmet sunulur. Süreç şeffaf olarak yönetilir ve müvekkiller ile birlikte ilerleme sağlanır. Hem bireysel hem de tüzel kişiliklere hukukun her alanında ihtiyaç duydukları hizmet, dürüstlük ve titizlik içerisinde verilir.

Hukukun Güncel Akışına Hakim

Her zaman kendini yenileyen ve hukukun güncel akışına hakim olan kadrolar iş başındadır. Hem Türkiye'deki hem de dünyadaki yeniliklere ve gelişmelere açık şekilde ulusal ve uluslararası alanda hukuki problemlere çözüm aranır, en pratik ve en uygun hukuki çözümler üretilir. Hukuki desteğe ihtiyaç duyan herkes için dava konusunu doğru şekilde analiz eden ve talep edilen çözümü tüm detayları ile sunan avukat kadrosu ve hukuk bürosu hızlı ve etkili çözüm hazırlar. Güvenilir, şeffaf ve profesyonel aynı zamanda kurumsal niteliklere sahip hukuk büroları hukuki danışmanlık ile icra ve dava hizmetleri sunar.

Tekcan Hukuk Bürosu