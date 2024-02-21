Hukuk tahsilini 54 yaşında bitiren beyin cerrahı: Eğitim hayat boyudur Tıp fakültesinden mezun olduğu yıl hukuk fakültesini kazanan ancak kayıt yaptıramayan, 26 yıl sonra aftan yararlanarak ikinci üniversiteyi bitiren profesör, zihin sağlığı ve nörolojik hastalıkların önüne geçmek için "hayat boyu eğitim"i tavsiye etti.

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AA & Ensonhaber

Konya'da doğup büyüyen 62 yaşındaki Prof. Dr. Erdal Kalkan, 1985 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra çocukluk hayali olan hukuk eğitimini gerçekleştirmek için üniversite sınavına girdi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

26 yıl sonra diplomasını aldı

Ancak kayıt için gerekli olan lise diplomasını temin edemediği için hukuk fakültesine kaydını yaptıramadı. Ancak 2011'de çıkan öğrenci affı sayesinde hayallerine bir adım daha yaklaştı. Mezun olduğu üniversiteden 26 yıl sonra diplomasını alabilen Kalkan, nihayet Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydını yaptırdı.

Beyin cerrahisi alanında çalışırken hukuk eğitimine devam eden ve 2016 yılında mezun olan Kalkan, sağlık için zihinsel aktivitenin önemini vurguluyor.

Kendi hayallerini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirten Kalkan, ilham verici bir hikayeye sahip.

"Dekan 'lise diplomanızı vermiyorum' dedi"

Hukuk fakültesini kazandığı sene yaşadıklarını ise Kalkan, şöyle konuştu:

Tıp fakültesi mezuniyeti cuma günüydü, hukuk fakültesinin son kayıt tarihi de pazartesiydi. Ben koşa koşa mezuniyet belgemle evrakımı toparladım, kaydımı yaptırmak için gittim. Öğrenci işleri, kayıtta lise diplomamın aslını istedi. Dedim ki 'Lise diplomamın aslı yok. Ben üniversite mezunuyum zaten. Buyurun bu çıkış belgem'. Dedi ki 'Lise diplomasının aslı lazım'. Çukurova Üniversitesi'ne gittim. Dekan beye zorunlu hizmetimi yapacağımı, dışardan okuyarak da hukuk fakültesini bitirmek istediğimi söyledim. Ne yazık ki o zamanki dekanımız 'Lise diplomanızın aslını aldığınızda mecburi hizmetten kaçacaksınız. Ben lise diplomanızı vermiyorum' dedi.

Mezun olduğu liseden aldığı mezuniyet belgesinin de hukuk fakültesi tarafından kabul edilmediğini dile getiren Kalkan, mecburi hizmetini Ankara'da yapmasına rağmen kazandığı hukuk fakültesinde okuyamadığını söyledi.

"Bir gece yarısı af çıktığı haberini gördüm"

Mecburi hizmetinden sonra hem yurt içi hem de yurt dışında hekimlik ve akademisyenlikle beyin cerrahisi uzmanlığından başlayıp profesörlüğe kadar ulaştığını, 39 yıldır aralıksız olarak hekimliği sürdürdüğünü anlatan Kalkan, şöyle devam etti:

Hukuk içimde kalmıştı. Doçentken bir gece yarısı uykum kaçtı. 'Türkiye tarihinin en büyük öğrenci affı çıktı' diye bir haber gördüm. Bu haberi görür görmez bende bir yıldız çaktı, 'Acaba yeniden hukuk fakültesini okuyabilir miyim artık?' diye.

Afla birlikte kazandığı üniversiteye kayıt yaptırdığını, bu sırada Konya'da akademisyenliğe ve hekimliğe devam ettiği için Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geçtiğini anlatan Kalkan, 2016'da da mezun olduğunu söyledi.

Kalkan, tıp hukuku üzerine çalışmalar yaptığını, kitap yazdığını, hukuk tahsili gören hekimlerle Hukukçu Hekimler Enstitüsü Derneği'ni kurduklarını, hukukçu bakış ile tıpçı bakışı birleştirmeyi, iki meslek grubu arasında birlikte bir şeyler üretmeyi amaçladıklarını belirtti.

"Heybenizi artık daha çok doldurmanız lazım"

Beyin cerrahı olarak insanlara eğitimi ve kişisel gelişimin sürekliliğini öneren Kalkan, şunları kaydetti: