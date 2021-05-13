Tutuklu ve hükümlüler bayramda aileleri ile görüntülü görüşecek

Tutuklu ve hükümlüler bayramda aileleri ile görüntülü görüşecek

Adalet Bakanlığı, infaz kurumlarındaki çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere hükümlü ve tutukluların, Ramazan Bayramı'nda aileleriyle görüntülü görüşeceklerini açıkladı.

Adalet Bakanlığı, “Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu e-Görüş projesi”nin pilot uygulamasını sürdürüyor.

Bu proje kapsamında tutuklular cezaevlerine yerleştirilen KİOSK cihazları ile kantin ihtiyacı, mektup gönderme ve ailelerle görüntülü konuşma gibi ihtiyaçları karşılayabiliyor.

"PROJE MEMNUNİYETLE KARŞILANDI"

Adalet Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, hükümlü ve tutukluların aileleriyle irtibatlarını e-Görüş projesi ile sağlayabildiği belirtildi. Uygulamanın hükümlü ve yakınları tarafından memnuniyetle karşılandığını vurgulanırken, "Uygulama hükümlülerin rehabilitasyonuna katkı sağlıyor. Görüntülü görüşme imkanı, hükümlü yakınları tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.” İfadesine yer verildi.

PROJE 16 KURUMDA UYGULANMAYA BAŞLADI

Özel olarak tasarlanmış kabinlerin öncelikle dezavantajlı gruplardan sayılan kadın ve çocuk hükümlülerin bulunduğu ceza infaz kurumlarında hizmet vereceği açıklandı.

Proje, dezavantajlı gruplardan sayılan çocuk ve kadın hükümlü-tutukluların bulundukları 16 kurumda uygulanmaya başlandı.

"SUÇ TEKRARININ ÖNLENMESİNİ ÜMİT EDİYORUZ"

Bakanlığın açıklamasında görüşlerine yer verilen Sincan Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Salih Uysal, “Ceza infaz kurumlarında bulunan çocukların, aileleriyle daha fazla iletişim kurabilmelerinin ruhsal sağlıklarına olumlu yansıdığı gözlemledik. Bu sayede, suç tekrarının önlenmesi konusunda da başarı sağlamayı ümit ediyoruz" dedi.