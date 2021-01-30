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    Hulusi Akar, kardan Anıtkabir yapan Hakkarili aileyi Ankara'ya davet etti

    Hulusi Akar, kardan Anıtkabir yapan Hakkarili aileyi Ankara'ya davet etti

    3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda görevli rütbeli askerler, Bakan Akar'ın Anıtkabir davetini aileye iletti.
    • AA
    • 30.01.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 30.01.2021 - 10:08
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    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki çocuk babası Mehmet Şerif Karahan, 9 yaşındaki kızı Hira için kardan Anıtkabir yaptı.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kızı Hira'nın görmeyi çok istediği Anıtkabir ve Aslanlı Yol'un kardan maketini yapan Mehmet Şerif Karahan ve ailesini Ankara'ya davet etti.

    BAKAN AKAR'IN DAVETİNİ İLETTİLER

    Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda görevli rütbeli askerler, Yeni Mahalle'de yaşayan Karahan ailesini ziyaret etti.

    Aile bireyleriyle bir araya gelerek Bakan Akar'ın davetini ve selamını ileten komutanlar, baba Karahan'ın yaptığı çalışma karşısında duygulandıklarını dile getirdi.

    Hulusi Akar, kardan Anıtkabir maketi yapan Hakkarili aileyi Ankara'ya davet etti ViDEO

    HİRA VE KARDEŞİNE OYUNCAK HEDİYE EDİLDİ

    Kardan yapılan Anıtkabir ve Aslanlı Yol maketini inceleyen komutanlar, 9 yaşındaki Hira ve kardeşiyle yakından ilgilendi, onlara oyuncak ve Türk bayrağı hediye etti. Minik Hira da komutanlara "Atatürk" konulu şiir okudu.

    Baba Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardan Anıtkabir maketinin yoğun ilgi gördüğünü ve bazı komutanların bu nedenle kendilerine ziyarette bulunduğunu söyledi.

    Hulusi Akar, kardan Anıtkabir yapan Hakkarili aileyi Ankara ya davet etti #1

    "ANITKABİR'İ GÖRMEMİZ İÇİN DAVET ALDIK"

    Komutanların kendisini tebrik ettiğini anlatan Karahan, "Anıtkabir'i gidip görmemiz için davet aldık. Çok mutlu olduk. Komutanlarımız, Milli Savunma Bakanımız adına evimize geldi, çayımızı içti. Bu maketi 10 günde yaptım. Kızım Hira, Anıtkabir'i görmeyi çok istiyordu. Ben de bunu kızım için yaptım. Kızımla Ankara'ya gidecek olmanın sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.

    Kardan Anıtkabir yapan aileye Ankara daveti FOTO GALERi

    Hulusi Akar, kardan Anıtkabir yapan Hakkarili aileyi Ankara ya davet etti #2

    "ÇOK MUTLU OLDUM"

    Hira Karahan ise komutanları gördüğünde heyecanlandığını dile getirerek, "Sayın Bakanımız bizi Ankara'ya davet etti. Bunun için de çok mutlu oldum. Bakanımıza ve komutanlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

    Hulusi Akar, kardan Anıtkabir yapan Hakkarili aileyi Ankara ya davet etti #3

    Hulusi Akar, kardan Anıtkabir yapan Hakkarili aileyi Ankara ya davet etti #4

    Yüksekova’da Atatürk’ü seven kızı için kardan Anıtkabir yaptı haberi için tıklayın

    Hulusi Akar, kardan Anıtkabir yapan Hakkarili aileyi Ankara ya davet etti #5

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