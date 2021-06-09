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    Hülya Avşar’dan esprili İlber Ortaylı paylaşımı

    Prof. Dr. İlber Ortaylı ile bir araya gelen Hülya Avşar, Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e "Maşallah, şuna bak" dediği anlara gönderme yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 08:14
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 08:51
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    Hülya Avşar’dan esprili İlber Ortaylı paylaşımı

    Hülya Avşar, Instagram hesabından Prof. Dr. İlber Ortaylı ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

    Avşar, paylaşımında İlber Ortaylı'nın canlı yayında Cansu Canan Özgen'e "Maşallah, şuna bak." demesine gönderme yaptı.

    “ARKAMDAN NE HOŞMUŞ DİYECEKSİN TAMAM MI?”

    Hülya Avşar, videoda "Ben gideceğim, arkamdan ne hoşmuş diyeceksin tamam mı? Ben duymuyormuşum gibi." ifadelerine yer verdi.

    İlber Ortaylı ise  Avşar'ın bu sözleri üzerinde "Maşallah, hala hoşmuş." dedi.

    Hülya Avşar'dan İlber Ortaylı'ya: Ben gideceğim, arkamdan ‘ne hoşmuş’ diyeceksin VİDEO

    İLBER HOCA’DAN SUNUCUYA: MAŞALLAH ŞUNA BAK

    Sunucu Cansu Canan Özgen, Instagram üzerinden İlber Ortaylı’yı konuk ettiği yayının sonunda, "Hocam teşekkür ederim, sağlık sıhhat diliyorum, görüşmek üzere." demiş ve İlber Ortaylı "sağ ol" diye yanıt vermişti.

    İlber Ortaylı daha sonra “Maşallah şuna bak.” demişti.

    Hülya Avşar’dan esprili İlber Ortaylı paylaşımı #1

    Hülya Avşar’dan esprili İlber Ortaylı paylaşımı #2

    Hülya Avşar’dan esprili İlber Ortaylı paylaşımı #3

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