Hülya Koçyiğit kanserle mücadelesini anlattı Türkiye'nin ünlü isimlerinden biri olan Hülya Koçyiğit, kızının kansere yakalanmasından sonra zor günler geçirdiğini ve isyan ettiğini söyledi.

İHA

Yeşilçam'ın önemli ismi ve devlet sanatçısı Hülya Koçyiğit, 1-7 Nisan Kanser Haftası sebebiyle özel bir hastanede düzenlenen konferansa katıldı.

Kanseri tanımak, doğru tedavinin ve erken tanının önemlerinden konuşulan programda Hülya Koçyiğit, onkoloji öyküsünü ve bu yolculuktaki deneyimlerini paylaştı.

"Büyük bir isyandı benim için"

Kızının kansere yakalandığında korktuğunu belirten Koçyiğit, şunları söyledi:

Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Büyük bir isyandı benim için. O dönemde, ‘neden evladıma, neden bana değil’ diye isyanlar ettim. 3 yıl sonra ben de kanser oldum. İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum. Ama evladımın kanser olması benim için çok daha ağırdı. Kendi hastalığımı daha kolay kabullendim. Ama çok şükür ki başarılı tedavi gördü iyileşti.

"Biyopside ciğerim söndü"

Hastalık dönemlerini anlatan Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı: