Hurma neden çift sayı yenmez? İşte hem bilimsel, hem dini sebebi...

Hurma neden çift sayı yenmez? İşte hem bilimsel, hem dini sebebi...

Hem sağlık hem de İslami açıdan oldukça değerli olan hurmanın, tek sayı adetleriyle tüketilmesi tavsiye edilir. Peki hurma kaç tane yenmeli? Hurma neden çift sayı yenmez? Hurma 1,3,5 tane mi yenir?

Hurma sadece bir meyve değildir. Güç, zafer, bereket ve inanç sembolü olan mukaddes bir yiyecektir.

Yapılan araştırmalara göre, hurma, hafızayı geliştiriyor, kolesterolü düşürüyor, bebeklerin beyin gelişimine önemli katkı sağlıyor, ülsere ve böbrek yetmezliğine fayda sağlıyor, sindirim sistemini düzenliyor.

Ramazanlarda oruç açarken çok tüketilen hurmanın aslında yıl boyu tüketilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar, faydalarının saymakla bitmeyeceğini belirtiyor.

Öte yandan hurmanın tek sayılar üzerinden yenmesi gerektiği, çift sayıda hurma tüketilmemesi gerektiğine dair bilgiler de mevcut.

Peki hurma neden çfit yenmez? Hurma neden tek sayıda yenir? İşte dini ve bilimsel açıklaması...

İSLAMİ AÇIDAN HURMANIN TEK SAYIDA YENMESİ

Hurmanın tek sayıda yenmesi Allah'ın birliğine işaret içindir.

Resûlullah (aleyhisselam) "tek" ile teberrük için imkân olan her şeyi tek yapardı. Nitekim, "Allah tektir teki sever" (Buhâri,Daavât 68)

Resûlullah (aleyhisselam) gün içinde, nice fiilinde, hep teki seçer. Mesela, suyu iki veya dört yudumda değil, üç yudumda içer. Abdestte de, gusülde de suyu iki, dört yada altı yudumda değil, üç kere üstüne dökmeyi tercih eder.

Bu nedenle hurmanın tek sayılardan yenmesi de tavsiye edilir.

BİLİMSEL AÇIDAN HURMA NEDEN ÇİFT SAYI YENMEZ

Her besinde olduğu gibi, hurmada da önemli olan porsiyon kontrolünü sağlamak.

Çünkü 3 adet orta boy hurma (45gr) ortalama 60 kalori içeriyor ve 1 porsiyon meyveye denk geliyor. Dolayısıyla lezzetine kapılıp aşırıya kaçmamak, faydalarından yararlanabilmek adına önemli.

ABD'li bilim insanlarının araştırmasına göre, hurma ve kan şekeri arasında dengede tutulması gereken bir nokta var.

Hurmayı tek sayılar üzerinden yerseniz şekeri karbonhidrata çevriliyor ve vücuda enerji veriyor.

Eğer çift olarak yerseniz ( 2-4-6) şeker potasyuma dönüşüyor ve böbrekleri olumsuz etkiliyor.