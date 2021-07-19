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- Hüseyin Eryüksel kimdir? Akhisarspor Eski Başkanı Hüseyin Eryüksel neden öldü, kaç yaşındaydı?
Hüseyin Eryüksel kimdir? Akhisarspor Eski Başkanı Hüseyin Eryüksel neden öldü, kaç yaşındaydı?
- Haber Merkezi
- 19.07.2021 - 17:46
- Güncelleme : 19.07.2021 - 17:47
TFF 2. Lig ekibi Akhisarspor'un Eski Başkanı Hüseyin Eryüksel, bugün saat 14.00 sıralarında Kırkağaç'ın Bakır Mahallesi yakınlarında yönetimindeki otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti.
Savrulan araç yol kenarındaki ağaca çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eryüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
61 yaşındaki Eryüksel, yeşil-siyahlı kulübü Süper Lig'de mücadele ettiği dönemde yönetmişti.
Peki Hüseyin Eryüksel kimdir? Akhisarspor Eski Başkanı Hüseyin Eryüksel neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte Hüseyin Eryüksel'in biyografisi...
HÜSEYİN ERYÜKSEL KİMDİR?
2 Haziran 1960 tarihinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelen iş insanı, inşaat mühendisi ve Akhisar Belediyespor as başkanı Hüseyin Eryüksel, ilköğretimini Misak-ı Milli İlköğretim Okulu'nda liseyi ise Akhisar Lisesi'nde tamamladı.
1983 yılında Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Eryüksel, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'e çıkmasından 2019 yılına kadar başkanlığını yapmıştı.
2019 Türkiye yerel seçimlerinde AK Parti'den Akhisar Belediye Başkan Adayı olmuş ancak seçilememişti.