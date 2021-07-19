Haberler

Yaşam Haberleri

Hüseyin Eryüksel kimdir? Akhisarspor Eski Başkanı Hüseyin Eryüksel neden öldü, kaç yaşındaydı?

Hüseyin Eryüksel kimdir? Akhisarspor Eski Başkanı Hüseyin Eryüksel neden öldü, kaç yaşındaydı?

TFF 2. Lig ekibi Akhisarspor'un Eski Başkanı Hüseyin Eryüksel, hayatını kaybetti. Bu haberin ardından Hüseyin Eryüksel'in hayatı ile ilgili bilgiler gündeme geldi. Peki Hüseyin Eryüksel kimdir?