Hüsnü Çoban ölmedi, Eskişehir'de yaşıyor

Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde bulunan Atlıhan El Sanatları Çarşısı'nda kumda kahvecilik yapan 50 yaşındaki İsmet Yılmaz, saç stili ve yüz hatları sebebiyle ünlü oyuncu Özgür Ozan'a benzetiliyor.

Özellikle güneş gözlüğü taktığında ve ışığın düşük olduğu ortamlarda ünlü oyuncunun neredeyse tıpatıp aynısı olan Yılmaz, her gün onlarca vatandaşla fotoğraf çekiniyor.

"Dizide öldürdüler, biz de burada ekmeğimizin peşindeyiz." diyerek işi mizaha vuran Yılmaz, bir gün Özgür Ozan ile yan yana gelmek istiyor.

"BENİ ÖZELLİKLE O ZANNEDEREK RESİM ÇEKTİRİYORLAR"

Özgür Ozan'a benzerliğiyle ilgili konuşan İsmet Yılmaz, şöyle konuştu:

Yıllardır 'Light Selami' ve Arka Sokaklar dizisindeki 'Hüsnü Çoban' karakterine benzetiliyorum. Diziyi takip eden bazı vatandaşlar beni özellikle o zannederek resim çektiriyorlar. Tabii ben Özgür Ozan olmadığımı beyan ediyorum. Geçen hafta Bursa'dan 7 kişilik bir öğrenci grubu geldi. Hicri Sezen Parkı'nda 'Hüsnü Çoban' diye çığrışa çığrışa resim çektirmek istediler.

"LOŞ IŞIKLI ORTAMLARDA DAHA ÇOK BENZİYORUM"

Akşam bir yere eğlenmeye gittiğimizde, loş ışıklı ortamlarda daha çok benziyorum. Ayrıca, güneş gözlüklü daha çok benzediğim söyleniyor. Güneş gözlüksüz olunca cepheden değil, yan profil alındığında aynısı oluyoruz. Birkaç kişi bizi Özgür Ozan ile yan yana getireceğini söyledi ama bekliyorum. Kendisi severek izlediğimiz bir sanatçı.

"HÜSÜN ÇOBAN'A BENZİYOR, BİREBİR AYNISI"

İsmet Yılmaz'a 'Hüsnü Çoban Bey' diye seslenerek fotoğraf çekinen Selam Çelik Sümer, şunları söyledi:

Hüsnü Çoban dizide ölmüş rolüne girdiğinden dolayı görünce heyecan yaptık. 'Ölmemiş, gerçekte buradaymış' diye sevindik ve hoşumuza gitti. Aslında birebir aynı ama gözlüklüyken bakmak gerekiyor.

"ÇOK ŞAŞIRDIM, OĞLUMU GÖRÜNTÜLÜ ARAYIP GÖSTERDİM"

Nermin Barutçu ise, "Hüsnü Çoban'a benzettik. İlk gördüğümde o sandım, şaşırdım. Sonra daha dikkatli bakınca o olmadığını anladım. Hatta oğlumu görüntülü aradım, 'Bak, burada kim var?' dedim. Oğlum da, 'Hüsnü Çoban! Anne, ona selam söyle' diye cevap verdi. Bizim gibi o da inandı ama dikkatli bakınca öyle olmadığını anladık." diye belirtti.