Huysuz Virjin’in kabri anıt mezara dönüştürüldü, törenle ziyarete açıldı

87 yaşında hayata gözlerini yuman Seyfi Dursunoğlu'nun kabri, ödüllü mimar tarafından yeniden tasarlanarak anıt mezar haline getirildi. Dursunoğlu, bugün açılışı yapılan anıt mezarda anıldı.

17 Temmuz 2020'de 87 yaşındayken hayatını kaybeden sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin girişimiyle ödüllü mimar Kerem Piker tarafından yeniden tasarladı.

Böylelikle Dursunoğlu'nun kabri, bir anıt mezar haline getirildi.

Dursunoğlu'nun hayatından ve sanatından izler taşıyan mezarı, bugün düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

İLK TÖREN, TÜM MİRASINI BAĞIŞLADIĞI ÇYDD TARAFINDAN YAPILDI

Seyfi Dursunoğlu'nun tüm mirasını bağışladığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından düzenlenen törende Dernek Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, "Ülkemizin yetiştirdiği ender değerlerden biri. İsmi hiç unutulmayacak hele ki okuttuğu kız çocukları 'Seyfi Dursunoğlu bursuyla okuduklarını' dedikçe onun ismi hep anılacak. Mekanı cennet olsun." dedi.

Anmanın ardından lokma dağıtıldı.

DANTEL DESENLERİ VAR

Öte yandan Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Dursunoğlu'nun renkli hayatından ve sahne şovlarından izler taşıyan mezar, anka kuşu figürü ve motifler içeriyor.

Marmara Adası mermerinden imal edilen mezar taşı, dantel desenleri ve ince işçiliğiyle dikkat çekiyor.

“TASARIMCI OLARAK BENİ ÇOK ETKİLEDİ”

Mimar Peker, "Huysuz Virjin karakterindeki kıyafetlerinden sahnesine bütün prodüksiyonu kendi başına tasarlayan ve üreten Seyfi Dursunoğlu'nun mezarı da sanatını yansıtıyor. Sanatçının bu davranışları, tasarımcı olarak beni çok etkiledi." dedi.

(Mezarın önceki hali)

(Mezarın son hali)