Hüzün turizmi nedir? Dünyada ve Türkiye'de hüzün turizmi mekanları..

Son yılların gittikçe yükselen seyahat trendi Hüzün turizmi, toplumların geçmiş dönemde yaşadığı hüzün dolu olaylar, acılar, felaketler ile dikkatleri çekiyor. Peki hüzün turizmi nedir?

Daha önce hiç savaş anıtı, toplama kampı, deprem anıtı, savaş alanı gibi yerleri ziyaret ettiniz mi? Yanıtınız evet ise aslında sizin de daha önceden hüzün turizmi yaptığınızı söyleyebiliriz.

Asıl adı "Dark Turizm" olan bu seyahat trendi ülkemizde hüzün turizmi olarak adlandırılıyor.

Gezginlerin yeni trendlerinden biri olan hüzün turizmi ile ülkelerin geçmiş acı ve hüzün dolu tarihi yerleri ziyaret ediliyor.

Seyahat etmek genelde enerji toplamak, mutlu olmak, tatil yapmak gibi anlamları ifade ederken, Dark turizm denen bu gezme şekli, alışılmışın dışında olmasıyla ilgileri çekmeyi başarıyor.

Dünyada ve Türkiye'de birçok hüzün turizmi mekanı bulunuyor. Peki hüzün turizmi nedir ve nerelerde yapılır? İşte hüzün turizmi mekanları..

HÜZÜN (DARK) TURİZMİ NEDİR?

Öncelikle burada kullanılan "dark" kelimesi sözlükteki tam karşılığı olan karanlık, koyu anlamını karşılamıyor. Bu bağlam yaptığınız yolculuğun bölgede tarihin belli zamanında yaşanılan zor zamanları simgeliyor.

Genel anlamıyla dark turizmin büyük sıkıntı, zarar, üzüntü ve ölümle sonuçlanan yerlere yapılan yolculuk olduğunu ifade edebiliriz.

Ölüm ve insanlığın kendine dair karanlık yönlerine olan içkin merak, birçok ülke tarafından tüketilebilecek bir ürün olarak turizme entegre edilmektedir.

Bu amaçlarla ölümle yolculuk etmek ve ona uzaktan bakmak isteyen bireyler için gerçek ya da yeniden yaratılmış mekânlara ilgi çekici çok sayıda karanlık seyahat organize edilmektedir.

HÜZÜN TURİZMİ MEKANLARI

1-ÇERNOBİL

24 Nisan 1986 tarihinde Ukrayna’nın Pripyat şehri yakınlarında bulunan Çernobil Nükleer Santrali’nin dördüncü reaktöründe gerçekleşen patlama insanlık tarihinin en büyük çevre felaketlerinden birisi olarak görülüyor.

2- AUSCHWİTZ TOPLAMA KAMPI

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Avrupa Yahudilerine karşı kurduğu toplama kamplarından en büyüğü olan Auschwitz Toplama Kampı’nda kayıtlara göre 1 milyondan fazla insanın katledildi.

3- POMPEİ

İtalya’nın Campania Bölgesi’nde yer alan antik Roma kenti Pompei’de yaklaşık 2000 yıl önce Vezüv Yanardağı’nın patlaması ile tüm şehir yüzyıllar boyunca küller altında kaldı.

4- HİROŞİMA

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Amerika Birleşik Devletleri tarafından Japonya’nın Hiroşima şehrine binlerce insanın ölümüne ya da sakat kalmasına yol açan, etkisi uzun yıllarca süren atom bombası atıldı.



5- BERLİN DUVARI

Almanya’nın en çok turist ziyaretine uğrayan yerleri arasında bulunan Berlin Duvarı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında tam 28 yıl boyunca şehri Doğu ve Batı Berlin olmak üzere ikiye böldü.

6- SEDLEC OSSUARY KİLİSESİ

Halk tarafından kutsal toprak sayılan bir mezarlık üzerine kurulan bu kilise, zamanla kolera salgınında mezarlıkta yer kalmaması nedeniyle çıkarılan insan kemikleriyle dekore edilmiştir.

1-SİNOP CEZAEVİ

Tarihi eskilere dayanan yapı, şiirlere, şarkılara konu olmuştur. Ünlü mahkumların yattığı yerdir. Sinop Cezaevi, Cumhuriyet döneminde en azılı mahkumların yanı sıra, ünlü yazar ve edebiyatçıların da sürgün ve hapis yeri olmuştur.

2- ANITKABİR

Anıtkabir, Kurtuluş Savaşı komutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarının olduğu yer olarak bilinmektedi.

Türkiye’deki önemli hüzün turizmi destinasyonlarından biri olan Anıtkabir, oldukça fazla turist çeken Türkiye için çok önemli bir yapıdır.

3- ÇANAKKALE

Hüzün turizmi açısından, Çanakkale savaş alanı olarak düşünülmektedir. Burada 18 Mart’ta her yıl Çanakkale Zaferi Kutlama Programları yapılmaktadır. Bu nedenle her yıl Çanakkale’yi yerli ve yabancı turistler ziyaret etmektedir