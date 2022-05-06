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    Hz. Hızır Türbesi'ne ziyaretçi akını

    Hıdrellez Bayramı nedeniyle Hz. Hızır Türbesi, ziyaretçilerle doldu taştı. Bayram kapsamında yapılan kutlamalar, geceden sabaha kadar devam etti.
    • 06.05.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 08:49
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    Hz. Hızır Türbesi'ne ziyaretçi akını

    Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan Hızır makamı, her yıl 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gecede kutlanan Hıdrellez Bayramı nedeniyle bu yıl da ziyaretçi akınına uğradı.

    Türbeyi ziyaret eden vatandaşlar, gecenin geç saatlerine kadar süren kutlamalara da katılma imkanı buldu.

    Ateşler yakıldı, üzerinden atlanıldı, barış, kardeşlik ve bolluk için dilekler tutuldu. Kâğıda yazılan dilekler vatandaşlar tarafından denize bırakıldı.

    Kutlamalar, şehrin ilk ışıklarıyla son buldu

    İHA’nın haberine göre; Hataylıların yanı sıra şehir dışından gelen çok sayıda insan tarafından da büyük ilgiyle karşılanan Hıdrellez kutlamaları sabahın ilk ışıklarında son buldu.

    Hz. Hızır Türbesi'ne ziyaretçi akını VİDEO

    Hz. Hızır Türbesi ne ziyaretçi akını #1

    Hz. Hızır Türbesi ne ziyaretçi akını #2

    Hz. Hızır Türbesi ne ziyaretçi akını #3

    Hz. Hızır Türbesi ne ziyaretçi akını #4

    Hz. Hızır Türbesi ne ziyaretçi akını #5

    Hz. Hızır Türbesi ne ziyaretçi akını #6

    Hz. Hızır Türbesi ne ziyaretçi akını #7


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