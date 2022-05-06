Hıdrellez Bayramı nedeniyle Hz. Hızır Türbesi, ziyaretçilerle doldu taştı. Bayram kapsamında yapılan kutlamalar, geceden sabaha kadar devam etti.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan Hızır makamı, her yıl 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gecede kutlanan Hıdrellez Bayramı nedeniyle bu yıl da ziyaretçi akınına uğradı.

Türbeyi ziyaret eden vatandaşlar, gecenin geç saatlerine kadar süren kutlamalara da katılma imkanı buldu.

Ateşler yakıldı, üzerinden atlanıldı, barış, kardeşlik ve bolluk için dilekler tutuldu. Kâğıda yazılan dilekler vatandaşlar tarafından denize bırakıldı.

Kutlamalar, şehrin ilk ışıklarıyla son buldu

İHA’nın haberine göre; Hataylıların yanı sıra şehir dışından gelen çok sayıda insan tarafından da büyük ilgiyle karşılanan Hıdrellez kutlamaları sabahın ilk ışıklarında son buldu.

Hz. Hızır Türbesi'ne ziyaretçi akını VİDEO