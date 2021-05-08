Mübarek Kadir Gecesi'nde Peygamberimizin okuduğu dua ile birlikte okunabilecek dualar araştırılıyor. Peki Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi okuduğu dua nedir? Kadir Gecesi'nde okunacak dualar..

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'e Kuran-ı Kerim'in nazil olduğu gece olan Kadir Gecesi'ni en faydalı şekilde geçirmek ve bu mübarek gecenin faziletleriyle şifalanmak isteyen milyonlarca vatandaş, bu geceyi ibadetlerle geçirmek için hazırlanıyor.

Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi'nde Yüce Allah'ın affına mahzar olmak isteyen Müslümanlar, Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in Kadir Gecesi okuduğu dua merak konusu olurken bu gecede okunacak diğer dualar da araştırılıyor.

Peki, Hz. Muhammed (s.a.v)'in Kadir Gecesi okuduğu dua nedir? İşte, Kadir Gecesi'nde okunacak dualar...

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN KADİR GECESİ OKUDUĞU DUA

Hazreti Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'ne büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe (r.a)'nin aktardığına göre, Peygamber Efendimiz, Kadir Gecesi şu duayı okurdu:

''Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.''

Peygamberimiz'in okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe manası şu şekildedir:

''Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.''





KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR



KADİR SURESİ

Arapçça okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm. İnna enzelnahü fiy leyletilkadr Ve ma edrake ma leyletülkadr Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr Selamün hiye hatta matle'ılfecr.

Türkçe anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. Biz o (Kur'ân)nu Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Allah'ım; İnsanî değerlerin hor görüldüğü, dînî düşüncede kırılmaların yaşandığı, her tarafta başı boşların gürültülerinin duyulduğu günümüzde, başka bir şey değil, bizleri gönül insanları eyle ya Rabbi! Kadir Gecesi hürmetine gönül insanları eyle Ya Rabbi!

Sen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanı eyle! Derinlik ve zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla birlikte gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!

''Kadir Gecesi'nde üç defa lâilâhe illallah diyenin, birincisinde bütün günahları affolur. İkincisinde Cehennemden kurtulur. Üçüncüsünde Cennete girer.'' buyuruldu.