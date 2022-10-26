Hz. Muhammed'in mezarı nerede? İşte Peygamber efendimizin kabri!

Peygamber efendimizin mezarının nerede olduğunu bilmek, müslümanlığın görevlerinden biridir. Peki Hz. Muhammed'in mezarı nerede, hangi şehirde? İşte detaylar...

Peygamber efendimizin hayatı sadece müslümanlar için değil tüm dünya için merak konusudur.

Yaşamıyla bütün müslümanlara örnek olan peygamber efendimiz Hz. Muhammed, 8 Haziran 632 tarihinde Medine'de, eşi Hz. Aişe'nin yanında vefat etmiştir.

Hadisler ve İslam kaynaklarına bakıldığı zaman peygamber efendimizin ölmeden önceki veda hutbesine yaklaşık 100 bin müslümanın katıldığı söylenmektedir.

Aynı zamanda peygamber efendimiz öldükten sonra cenazesine yalnızca 17 kişinin katıldığı söylenmektedir.

Peki peygamber efendimizin mezarı nerede? Kabri ziyaret ediliyor mu? İşte detaylar...

Peygamber efendimizin mezarı nerede?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in kabri, Medine'de bulunmaktadır. Hz. Muhammed’in mezarı Medine şehrinin içinde bulunan Yeşil Kubbe’nin hemen altındadır.

Peygamber Efendimiz’in yattığı bu türbenin hemen önünde altın parmaklıklar bulunur. Bu altın parmaklıklı bölüme "Şebeke-i Saadet" adı verilir. Bu bölümün özel işlerini ve hizmetini gerçekleştiren kişilerin dışında herhangi birinin de buraya girmesi kesinlikle yasaktır.

Hz. Muhammed'in mezarının yanında kimler yatıyor?

Peygamber efendimizin mübarek kabri, Hz. Aişe ile beraber kaldıkları evin bir odasındadır. Peygamberimiz vefat ettikten sonra aynı evde kalmaya devam eden Hz. Aişe'nin babası Hz. Ebubekir (r.a) da Efendimizin en yakınlarındandı.