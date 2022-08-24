İade olan kargo ücretini kim öder? Kargo ücretini müşteri mi karşılayacak?

İade olan kargo ücretini kim öder? Kargo ücretini müşteri mi karşılayacak?

İnternet alışverişleirnde iade olan ürünün kargo ücretini kim ödeyecek? İnternetten yapılan alışverişlerde kargo ücretini müşteri mi karşılayacak? İşte cevabı..

Ticaret Bakanlığı internetten yapılan telefon, tablet ve bilgisayar alışverişleriyle alakalı bazı değişikliklere gitti.Bu ürünler artık koşulsuz olarak iade edilemeyecek.

Bu haber sonrası internet alışverişi yapan vatandaşlar detayları öğrenmek için internette konuyla alakalı birçok araştırma yapmaya başladı.

Peki, iade olan ürünün kargo bedelini kim karşılayacak? İnternetten yapılan alışverişlerde kargo ücretini müşteri kendisi mi ödeyecek?

İade olan kargo ücretini kim karşılayacak?

Ticaret Bakanlığı "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kararlarını Resmi Gazete yayınladı.

Yapılan açıklamaya göre tüketici iade ettiği ürünün kargo ücretini kendisi karşılayacak.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on” ibaresinden sonra gelmek üzere “dört” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(3) Tüketici, ön bilgilendirmede kararlaştırılması ve satıcının öngördüğü taşıyıcı ile iadesinde tutarına yer verilmesi halinde teslim masraflarını geçmemek üzere iade masrafını karşılamakla yükümlüdür. Ancak, tüketiciye teslim edilen malın Kanunun 8 inci maddesi kapsamında ayıplı olması durumunda tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilebilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. “

ı) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler.

i) Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler.

j) Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler.

k) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.”