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    İBB'nin Ramazan programında dikkat çeken şarkı

    İBB'nin Ramazan programında dikkat çeken şarkı

    İBB'nin Ramazan etkinliğinde, sahneye çıkan şarkıcının 'Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde..' sözlerini barındıran 'unutamadım' şarkısını seslendirmedi şaşkınlığa neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 09:59
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    İslam aleminin coşkuyla karşıladığı Ramazan ayında bir hafta geride kaldı.

    İlk oruçla beraber tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da etkinlikler düzenleniyor.

    İstanbullular tarihi camilerde iftar ve sahur programlarında bir araya geliyor.

    İstanbul'daki bu programlardan birinde ise hayli ilginç bir hadise yaşandı.

    İBB'nin Ramazan programında dikkat çeken şarkı VİDEO

    Ramazan programında 'unutamadım' şarkısı

    İBB tarafından Yenikapı'da düzenlenen Ramazan etkinliklerine katılan İstanbullular için iftardan sonra sahne performansı da gerçekleştirildi.

    Sahne ye çıkan şarkıcının seçtiği şarkılar ise tartışma konusu oldu.

    Şarkıcının seslendirdiği 'Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde..' sözlerini barındıran 'unutamadım' şarkısı dinleyenleri şaşkına çevirdi.

    İBB nin Ramazan programında dikkat çeken şarkı #1


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