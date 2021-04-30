İbn-i Sina tarifiyle: Özbek pilavı

Ana yemeklerin en sevilen tamamlayıcısı pilav, asırlara meydan okuyarak günümüze kadar gelen tarifiyle bugün iftar sofralarında yerini almayı bekliyor.

Pilav genel hatlarıyla yemek kültürümüzün en önemli yiyeceklerinden biri. Düğünlerde, cenazelerde ve davetlerde pilavsız yemek düşünülemeyeceği gibi, Ramazan ayında da pilav sofraların vazgeçilmezleri arasında. Hatta ‘Temcit Pilavı’ tam da Ramazan’ı simgeleyen lezzetlerden biri olarak yemek kültürümüzdeki yerini alıyor. Türk filozofu ve tıp bilgini İbn-i Sina’nın dünyaya geldiği ülke olan Özbekistan’dan 2 bin 500 yıl önce çıkan bu tarif, aynı zamanda ünlü filozofa ait olmasıyla da biliniyor. Bu pilavın en klasik halinde ise pirinç, soğan, havuç ve etten bulunmasına rağmen, yapıldığı yöre ve katılan malzemelere göre 100'den fazla çeşidi bulunuyor.

Enfes görüntüsüyle ve etli olmasıyla sebze yemeklerini dengeleyebilecek bu lezzete iftar sofralarınızda yer açmaya ne dersiniz?

Özbek Pilavı Tarifi VİDEO

ÖZBEK PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

- 5 yemek kaşığı tereyağı

- 2 su bardağı pirinç

- 3 adet rendelenmiş havuç

- 350 gr dana kuşbaşı

- 1 adet piyazlık soğan

- 1 baş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- 3,5 su bardağı su

Yapılışı

Pirinci derin bir kaba alın ve üzerini bir parmak geçecek kadar oda sıcaklığında su ekleyin. Pirinciniz ıslanırken tereyağını pilav tenceresinde eritin. Piyazlık doğradığınız soğanları ekleyin ve hafif karamelize oluncaya kadar kavurun.

Kuşbaşı etleri tencereye ekleyin ve kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişirin. Etler suyunu çekip kavrulduktan sonra rendelenmiş havuçları ekleyin ve karıştırın. Havuçlar yumuşayınca pirinçleri ekleyin ve 3 dakika kadar kavurun.

Tuz ve karabiber ayarını yaptıktan sonra 1 baş sarımsağı pilavın ortasına koyup hafifçe bastırın ve sıcak suyu ilave edip kapağını kapatın. 5 dakika harlı ateşte, 10 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra 15 dakika dinlendirip servis edin.

Afiyet olsun...

Özbek pilavı besin değerleri: