İbrahim Tatlıses Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti

İsrail'e konser vermek için gelen İbrahim Tatlıses, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

İsrail'e konser vermek için gelen İbrahim Tatlıses, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

Tatlıses, 28-29 Haziran tarihlerinde Batı Kudüs'teki "Sultan Havuzu" adlı konser alanında İsrailli sevenlerine verdiği konserin ardından, dün de Mescid-i Aksa'yı gezdi.

Mabet hakkında bilgi aldı

Kubbetu's Sahra ve Kıble Mescidi başta olmak üzere Harem-i Şerif'i gezen ünlü şarkıcı, burada kutsal mabet hakkında bilgi aldı.

Aksa'da ibadet eden bazı Müslümanlar da Tatlıses'e sevgi gösterisinde bulunarak fotoğraf çektirdi.